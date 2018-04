Lucía Figueroa, la bailarina salvadoreña con un título de la Royal Academy of Dance

A sus 23 años, Lucía Figueroa ha protagonizado diversos ballets dentro y fuera del país gracias a su disciplina, amor y trabajo por el baile. Su dedicación la ha llevado a convertirse en la primera bailarina de Centroamérica que aprobó el examen como solista de la Royal Academy of Dance de Londres.

Después de haberse dedicado tres años a gimnasia rítmica en su infancia, su entrenadora le recomendó que se inscribiera a clases de ballet, ya que contaba con la flexibilidad, fuerza y condición física que la danza requería.

“Desde que llegué, me encantó. Mis maestras siempre me dijeron que era muy talentosa y les gustaba bastante impulsarme a ir a competencias, a cursos en el extranjero, y me ayudaron mucho con la preparación”, comenta.

Al salir del colegio estudió un año en la academia Joffrey Ballet, en Chicago. También estudió en el Ballet de Washington antes de regresar al país.

“El hecho que la gimnasia no me llenara tanto fue algo que quizás tenía que pasar. Uno siente como esa atracción o vocación por algo que realmente le gusta. Hay que creer uno mismo”, asegura Lucía. Actualmente, esta joven sigue interpretando papeles importantes en diversas presentaciones de la Fundación Ballet de El Salvador.