Maryland planea estaciones para cargar autos eléctricos

Las empresas de electricidad de Maryland desean cobrarle más a los usuarios a fin de poder construir una red de estaciones de abastecimiento de electricidad para los vehículos eléctricos tal como tiene California.

Con el plan, el estado tendría 24.000 locales surtidores, ya sea en lugares públicos, en residencias o en lugares de trabajo, reportó el diario Baltimore Sun. El estado vislumbra tener 300.000 vehículos eléctricos en las vías para el 2025.

La iniciativa de 104 millones de dólares cuenta con el apoyo de grupos ambientalistas y otras organizaciones.

Las compañías de electricidad Baltimore Gas & Electric Co., Potomac Electric Power Co., Delmarva Power y Potomac Edison Co. contemplan aumentar las tarifas mensuales en 42 centavos por mes, pero advierten que disminuirán a medida que el programa se haga más eficiente.

El programa está siendo evaluado actualmente por la Comisión de Servicios Públicos.