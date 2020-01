¿De dónde viene su interés por el hip hop?

Todo fue gracias a mi mejor amigo, Ramiro, él hacía freestyle. Todo comenzó cuando respondí a una de sus improvisaciones. Recuerdo que ese mismo día empecé a escribir y me interesé mucho aprender sobre el rap y el hip hop. Me enamoré de poder decir lo que quiero a través del rap. El rap me sana y eso ha hecho que me quede.

