"Me gusta mostrar mi feminidad. Creo que es sexy": Jasmine Tookes

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Estoy viajando constantemente por mi trabajo así que durante mi tiempo libre disfruto mucho pasando tiempo con la familia y los amigos. Es muy importante para mí pasar tiempo con las mujeres de mi vida porque me dan fuerzas y me motivan a seguir adelante y trabajar mucho.

¿Qué consejo le daría a alguien antes de comprar lencería?

Yo les diría que deberían asegurarse de hablar con una de las representantes de ventas de Victoria's Secret para que les hagan un ajuste adecuado. Les podrán decir exactamente qué tamaño son y, dependiendo de lo que están buscando, pueden mostrarles los estilos más sexys o modestos. Hay algo para todo el mundo en la tienda, por lo que sin duda, encontrarán algo que se adapte a su personalidad, pero lo más importante es sentirse cómoda y segura de sí misma en lo que escoge.

¿Podrías darnos algunos consejos para llevar una vida sana?

Algunos consejos para llevar una vida sana son que deberías beber mucha agua para hidratar tu cuerpo y tener la piel brillante. Intenta estar activa durante al menos 30 minutos. Haz lo que quieras en esos 30 minutos ... dar un paseo por el barrio, correr, subir la música y bailar, haz lo que sea necesario. Asegúrate de equilibrar lo que comes. No te prives de un pedazo de pastel o una hamburguesa porque tu cerebro seguirá centrándose en él así que en lugar de eso, comételo, pero luego asegúrate de que tu próxima comida es un poco más saludable.

¿Qué hizo cuando descubrió que estaba a punto de convertirse en un Ángel de Victoria’s Secret?

Lo primero que hice fue llamar a mi madre. Lloré y supe en ese momento que mi vida iba a cambiar y ¡cuánto ha cambiado! Ha sido la mejor experiencia.

¿Cómo fue descubierta como modelo?

Crecí con mi madre que era una estilista de celebridades, así que siempre la acompañaba a sesiones de fotos. Un día, entramos en una sala de exposición y la señora que estaba trabajando allí le dijo a mi madre que tenía que llevarme a conocer a un agente. La próxima semana, conocí a un agente y me mandaron a Nueva York para reunirme con IMG y el resto es historia.



¿Cuál es tu artículo favorito de Victoria's Secret?

Soy una adicta a la belleza, que es algo que muchas personas no saben de mi. Me encantan los labios Mattes y las fragancias. Por supuesto, la colección Victoria's Secret Sport es increíble y me ayuda a lucir bien mientras me mantengo activa.

¿Cómo se siente al ser el rostro del perfume Scandalous de Victoria’s Secret?

Ser el rostro de una campaña es un honor. Me gusta pensar que cuando te eligen para ser la cara de algo, es porque algo sobre el producto hace que tu equipo piense en ti. Escandaloso es un olor muy sexy y me encanta eso.

Siempre has sido muy apasionada de los deportes, ¿cuál es tu rutina de entrenamiento ahora mismo? ¿Cuál es tu ejercicio favorito y por qué?

Sí, siempre me han encantado los deportes. Cuando era más joven, solía competir en competiciones de gimnasia. Hoy en día, todavía mantengo una vida activa por ambos mi salud y mi trabajo. Realmente lo disfruto.



En cuanto al estilo y la moda, ¿qué aprendiste de tu madre?

He aprendido a añadir un toque de elegancia a todo. Mi estilo siempre ha sido muy femenino. Me gusta mostrar mi feminidad. Creo que es sexy.