“Me quedé para jalar la carreta”

Paola Mirada es una actriz del grupo Teatro del Azoro. Ella cuenta con 20 años de trayectoria en las tablas. Su trabajo más reciente, “El fenómeno”, está enmarcado en la situación de violencia e inseguridad de El Salvador. “Esta obra la hicimos para vernos reflejados ahí y para que ese mismo reflejo nos dé coraje y ganas de ser mejores”, explica. La obra se presenta este domingo por la tarde en el Teatro Nacional y el 16 y 17 de febrero en La Casa Tomada.

¿Cómo imagina el teatro de El Salvador en 10 años?

Apostándole bastante a las historias de nosotros. No quiere decir que no vayamos a hacer clásicos, porque eso es maravilloso. Pero me parece maravilloso también cuando se conecta con la realidad de uno.