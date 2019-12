"Mi miedo más grande es que, al morir, mi presencia no haya cambiado algo"

Alejandra Rivera es directora de Let’s do it El Salvador y coordinadora regional para América Latina y El Caribe de Let’s do it World, ONG ambiental que brinda soluciones en Gestión Integral de Residuos Sólidos. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) y también formó parte del extinto programa Escuela de Jóvenes Talentos en Letras, una iniciativa entre la UJMD y el Ministerio de Educación. Rivera ha hecho exploraciones en el guión cinematográfico y con estudios recientes en Responsabilidad Social Corporativa. Es aficionada a practicar triatlón y senderismo.