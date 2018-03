Millennials y empleo

Lee también

Es posible que conozcas alguna historia de éxito de personas amigas o conocidas empleadas en alguna organización gracias a su creatividad, su importante nivel académico logrado, su eficacia para lograr resultados, pero te das cuenta que en la vida no todos son exitosos. ¿Por qué?Como parte de la generación millennial es importante que comprendas que no todo puede ser como lo quieres, por tanto es importante que hagas gala de tus capacidades de adaptación y flexibilidad al interior de la organización. No te encapriches porque tus ideas no gozan de aprobación, no todas las propuestas resultan exitosas y sobre todo rentables, también puede implicar pérdidas y esa es una realidad que debes aceptar, además hay objetivos al interior de la organización que se deben cumplir.Como millennial es posible que busques ir más allá, pero ese viaje implica posiblemente más riesgos por lo que no debes sorprenderte que tus ideas no permeen, por eso debes hacer gala de tu persistencia y capacidad autocrítica que te pueden llevar a crecer dentro de la entidad, y para crecer debes adaptarte y ser flexible.Conoce la entidad a la que aspiras, aprovecha tu potencial para proponer, modificar y desarrollarte, pero primero entiende la forma de trabajo de la empresa para que coseches éxito.