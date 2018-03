Miss Mundo, Stephanie del Valle, brinda apoyo a pacientes con cáncer

Lee también

La radiante reina, quien estuvo acompañada por la primera Miss Mundo puertorriqueña Wilnelia Merced y la presidenta del concurso Julia Morley, compartió su dulzura con tres pacientes de cáncer adultas, y una decena de niños con otras condiciones. Como es su mayor deseo, logró impactarlos con su alegría.“El cáncer es una enfermedad muy triste y requiere mucho apoyo para poder combatir esa enfermedad y por eso admiro tanto a personas que tienen ese mal y luchan día a día para poderlo superar”, dijo la beldad boricua quien conoce lo que se sufre a través de una de sus abuelas que tuvo cáncer en el seno y vivió para contárselo.Gloria Torres fue la primera paciente que saludó. Sobrevivió a un cáncer y ahora ha vuelto a ser recluida con melanoma. “Ahora me siento mejor porque me alegraste el día”, expresó.La próxima enferma en ver fue a una joven y sonriente Michelle Sierra de 44 años quien pasa por la clínica frecuentemente para recibir quimioterapia desde hace un año, “pero esta vez hubo unos inconvenientes y tuve que quedarme más”.Stephanie, quien llegó a llevar aliento, terminó recibiéndolo. “Que siempre tengas a Dios contigo, no importa la adversidad Él es primero. Piensa que la vida cambia en un instante y sólo Él nos sostiene grandemente. Siempre vas a estar en mis oraciones”, le comentó Michelle a la reina sin poder contener la emoción.Mientras que Sonia Lebrón, una hermosa mujer de 70 años, quien padece cáncer en el hígado, prefirió olvidar los males y disfrutarse el momento. “Vi el concurso y sabía que ibas a ganar, te destacabas entre las otras candidatas”, sostuvo Sonia.“Es maravilloso ver como estas personas se enfrentan por estas situaciones difíciles con una sonrisa sin perder la fe”, apreció la modelo.Julia Morley reveló a este diario que ve a Stephanie como una joven “con mucho instinto y buen espíritu. Es muy temprano para entender todo esto pero tiene un fantástico potencial. Estoy segura que ella hará un gran trabajo como Miss Mundo”.La modelo partió a Londres para descansar tres días e iniciar esta misma semana su agenda de Belleza con propósito en Hong Kong, China, y Filipinas donde la organización creó una unidad de cuidado para niños con 18 camas.