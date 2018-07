Moda y estilo en la primera edición del Local Fashion Market de revista Ella y El Mercadito

No es desconocido que El Mercadito, iniciativa sin fines de lucro, es como un ecosistema adecuado para el segmento de emprendedores creativos locales que ha logrado con la creación de espacios visibilizar, posicionar y generar alcance de muchos emprendimientos creativos, ayudando con estos espacios no solo a dar un punto de venta si no también a generar un vínculo entre la marca local y sus consumidores. En este sentido, el primer Local Fashion Market de revista Ella y El Mercadito a realizarse este 21 y 22 de julio, busca ser una plataforma que apoye el talento de emprendedores salvadoreños referente a la moda y estilo de vida.

En las ediciones de El Mercadito se pueden encontrar productos de moda elaborados por emprendedores salvadoreños.

“El Mercadito en asocio con revista Ella quiere llevar a cabo este evento de moda local para que la gente sepa que se puede ponerse ropa zapatos, accesorios, carteras de El Salvador y productos de buena calidad, pues nuestros emprendedores y creativos son increíbles en el diseño de moda y confección”, afirma Evelyn de Martínez, directora ejecutiva de Fundación de Emprendedores Creativos Locales El Mercadito. Agrega que como fundación esperan dar a conocer la creatividad y potenciar las marcas de sus diseñadores y emprendedores creativos que están dentro de la plataforma El Mercadito y que sus productos están orientados a la moda y el estilo de vida.

El ingenio y la creatividad de los emprendedores salvadoreños se unen para diseñar productos de calidad.

La directora ejecutiva de El Mercadito explica que para este evento han decidido hacer algo diferente, algo disruptivo, por eso se crearán vitrinas vivientes con productos de los emprendedores y creativos salvadoreños, cada vitrina estará ambientada bajo un concepto correspondiente al estilo de las lectoras de revista Ella.

Este 21 y 22 de julio la Torre Quattro de Plaza Futura estará cargada de moda, arte, estilo, tendencias y creatividad salvadoreña con el primer Local Fashion Market de revista Ella y El Mercadito. ¡No te lo puedes perder!