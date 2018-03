¿Motocicletas con techo?

Lee también

Más de alguna vez, durante una lluvia, el motociclista ha pensado: "Si mi moto tuviera techo".Y así, los diseñadores de BMW construyeron una motocicleta con techo para el siglo XXI. Pero, aunque a pesar del intento, fracasó. ¿Por qué se perdió la moto “más cómoda y más segura del mundo”?La “motocicleta con techo” pudo haber nacido como consecuencia del tráfico urbano en las grandes ciudades.Es conocido que una moto no cree en atascos, se cuela entre los autos. Y BMW construyó una moto con la seguridad y confort de un automóvil. El mercado: la ciudad, el motor: muy pequeño (124 cc), aunque luego se hizo una versión mayor (176 cc) y el modelo C (de city): scooter.Lo que para muchos fue “el intento fallido” de BMW para entrar en el muy próspero mercado de motocicletas de baja cilindrada y para otros fue “la intención de comercializar motos confortables y seguras a los propietarios de automóviles” en las grandes ciudades, resultó un fiasco. No gustó a los motociclistas ni a los automovilistas y el mercado se encargó de liquidar este proyecto.El sueño de toda familia de motociclistas es una motocicleta segura. Y BMW fabricó la moto más segura del mundo: la célula del motociclista tiene dos cinturones de seguridad, ambos frenos cuentan con sistema antibloqueo, la carrocería tiene zonas de absorción frontal y lateral para casos de impacto, tan segura es que no se requiere el casco para el motorista.Para el C1 125, el motor de un cilindro, 124 cc, cuatro válvulas y sistema de inyección. Y hay otro mayor, el C1 200, con motor de 176 cc e iguales características técnicas, los dos tipo scooter. Claro que el C1 200 dispone de más potencia (3 CV) y una aceleración muy superior.De la BMW C1 solo se vendieron 12 614 unidades: 10 614 en 2001 y 2 000 al año siguiente, en octubre de 2003, su producción fue suspendida, aunque todavía hay piezas de repuesto en los concesionarios. En China se hizo una copia, pero no tiene toda la seguridad de la original alemana.La BMW C1 es hoy famosa a pesar de su fracaso comercial. Hay clubes y foros en internet que ayudan a mantenerlas rodando, sus dueños la atesoran como algo único y varios de ellos tienen más de una.