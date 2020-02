En una sociedad con acceso a internet, hay una manera de autocomunicarnos de manera masiva: redes sociales digitales. Yo pongo un tuit y me hablo a mí misma así como a las personas que me siguen en Twitter. Incluso a personas que no usan esta red pero que, de distintas maneras (sea porque una persona les cuenta o porque un periódico que registra conversaciones digitales), pueden enterarse de lo que dije.

Leer opinión completa en: Multitudes conectadas