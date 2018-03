Must have: superposiciones o 'layering'

Lee también

Los últimos shows en las capitales de la moda mostraron infinidad de modelos donde las superposiciones fueron las protagonistas.Prada o Au Jour Le Jour son dos firmas que dejan claro su preferencia por la fusión de prendas en un mismo conjunto, y ahí radica su éxito.Acá te mencionamos algunos tips para ayudarte a vestir con esta tendencia:* Empieza de lo más liviano a lo más grueso en tejido, por ejemplo: un bralette o top básico, luego incorpora un jersey o cardigan, y luego un blazer u otro tipo de abrigo.* Usa un máximo de tres prendas superpuestas; si abusas de ellas puedes agregar demasiado volumen en la parte que estás cubriendo.* Mezcla diferentes texturas para que tu atuendo no se vea monocromático y aburrido, pero no te conviertas en una obra de arte abstracta, básate en una paleta cromática que armonice.* La prenda base debe verse por lo menos en cierta parte para que luzca la superposición, ya sea en el cuello, escote o puños.Pero si no te atreves con este estilo, no te preocupes que también puedes formar parte de él utilizando prendas dobles, tales como las camisetas con corsé o las prendas combinadas.Camiseta con detalle de volante vichy, $25.95. Bershka.Sudadera combinada, $27.95. Bershka.Camiseta con corsé, $25.95. Bershka.Sudadera con bajo volantes, $29.95. Bershka.