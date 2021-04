Nada detiene a Reynaldo Cardoza

"¿Quién va a querer estos terrenos? Que se los queden. ¡Se los regalo!", dice mientras señala un acantilado lleno de pinos que se extiende por toda la ladera de un camino de tierra ubicado en una de las zonas del país con clima fresco y con más potencial turístico. "Para lo mucho que puede servir es para sembrar café. De ahí, decime, ¿qué se puede construir aquí? ¡Nada!", exclama.

Reynaldo Cardoza se conduce por estos lados en un pick up Toyota 4x4. Ya va tarde a la sede del PCN en Chalatenango. Este es el primero de los tres eventos que tiene programados para hoy, cuando ya solo faltan ocho días para que se lleven a cabo las elecciones legislativas y de alcaldes.

Este 20 de febrero es el último fin de semana que tiene Cardoza para hacer campaña para ganar una diputación por el departamento de Chalatenango. Una en la que participa a pesar de haber perdido un juicio en el que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de no tener cómo justificar la tenencia de 11 propiedades y de cinco cuentas bancarias. La sentencia aún no está en firme, pero, entre lo que logró salvar como suyo, no está el terreno lleno de pinos que acaba de señalar con desdén.

El diputado Cardoza es el primer político activo enjuiciado por enriquecimiento ilícito. La cantidad de inmuebles y dinero que la fiscalía le encontró no se respalda ni con el salario de $2,568.58 mensuales que ha tenido como diputado durante los últimos 12 años, más gastos de representación. Cardoza, cuya cara es común encontrar en postes y en vallas en Chalatenango, también tiene en su expediente que fue detenido por tráfico de personas.

Este día, eso sí, anuncia que es el fin. No porque alguna ley le impida seguir. Esta será su quinta y última campaña por una legislatura porque él así lo ha decidido. Doce años en el Salón Azul, dice, "lo han agotado".

Después de un viaje de poco más de una hora y media desde la sede del PCN, llega a Dulce Nombre de María. Son las 12:30 del mediodía cuando se baja del pick up, este es un modelo nuevo, de los que apenas gasta diésel. Cardoza va directo a las desgranadoras de maíz que están tapizadas con su cara. Él las presta a los agricultores para hacer proselitismo, confirma. Cardoza muestra las máquinas y los afiches con orgullo.

La estrategia con la que Cardoza busca asegurarse una diputación en la legislación 2021-2024 desafía a todo lo que está de moda en la actualidad. Está lejos de lo digital y de lo que huela a tecnología. Cardoza es, por ejemplo, ajeno al manejo estridente de las redes sociales. Publica poco, casi no mira su celular. Su trabajo de convencer votantes, dice, se enfoca acá, en el campo.

El primer evento se realiza en una de las casas cuyo dominio la fiscalía no extinguió. Es la casa natal, en donde Cardoza creció. La construcción de concreto está pintada de un turquesa gastado. Está ubicada en el cantón El Ocotal, municipio de Dulce Nombre de María. Para llegar hasta aquí, desde la sede del PCN, en las cercanías del cantón Los Cruces, hay que recorrer por poco más de una hora por las crispadas montañas chalatecas. En este trayecto, Cardoza ha pasado frente a tres de las propiedades que perdió en el juicio.

El 29 de enero, el juez especializado de Extinción de Dominio determinó que 11 de, de 12 propiedades en proceso, y cinco cuentas bancarias del diputado y de Alma Yaneth de López, su esposa, fueron adquiridos con dinero proveniente del lavado de dinero. Los bienes están valorados en $1,028,909.46 (un millón veintiocho mil novecientos nueve dólares, con cuarenta y seis centavos). En YouTube todavía se puede consultar un video de una plenaria de mayo de 2012, cuando el diputado hizo una atropellada lectura de cifras como esta. En julio de ese mismo año, los diputados aprobaron una modificación al artículo 70 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa con el fin de regular lecturas como en la que Cardoza tuvo problemas y, así, "agilizar" las sesiones.

En Dulce Nombre de María, Cardoza se ocupa de subrayar que en esa camándula de acusaciones todo es falso. Justifica su aumento patrimonial con herencias familiares, inversiones inteligentes y dinero que ahorró de los viáticos que la Asamblea Legislativa le ha dado para sus misiones internacionales. Cardoza es uno de los diputados que más ha recorrido el mundo. Entre 2018 y 2021, viajó 13 veces. Visitó Estados Unidos, España, Suiza, Italia, Emiratos Árabes, República Popular de China, Cuba, Perú, México y Cabo Verde. Durante estos viajes, recibió $22,852.68 en boletos de avión. También recibió $36,508 en viáticos, es decir, para comidas, hospedaje, transportes internos y cualquier otro gasto relacionado con ejecutar sus misiones como diputado por Chalatenango y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.

"Vos podés quedarte en un hotel de cinco estrellas o te podés ir a quedar a un changarro. Ese es un vacío que hay, no dice la Ley de Viáticos que vos tenés que reintegrar lo que no gastaste", explica Cardoza adentro del pick up. "Si el chequecito lo traigo libre de vuelta, ahí viene el dinerito ya sea para apoyar al departamento o para cualquier cosa. Aunque sea un vacío de ley, no tengo compromiso de venir a decir ‘esto no me lo gasté, lo voy a regresar’. Nadie lo hace", explica. El artículo 10 de la Ley de Viáticos le da la razón. No hay obligación de justificar o devolver ese dinero.

El Ocotal está ubicado en el norte Dulce Nombre de María. Es un lugar fresco entre las montañas chalatecas. Cardoza dice que ayudó a construir la cancha de fútbol y a conseguir, a bajo precio, los uniformes del equipo. La casa en la que nació y creció el diputado está rodeada por potreros. Cuando está llegando a los primeros corrales, Cardoza reconoce que, aquí, la tierra es cara, "a saber por qué". A la entrada de la casa ya lo está esperando un grupo de gente.

El alcalde del municipio, Elisandro Rivera, es quien organiza el evento. Cardoza agradece al anfitrión y le señala que ha venido solo a hablar y a regalar pan dulce, "no más". Aprovecha el momento para explicar a quienes lo rodean que, como diputado por Chalatenango, él es el representante del partido y encargado de asegurarse de que los alcaldes trabajen. "Que no estén acostados en sus casas", dice abriendo paso entre sillas y mesas azules.

A unos metros de donde están las sillas para el público, hay dos ollas enormes de sopa de res que bullen. Y grandes pedazos de carne saltan de la parrilla hacia los platos. Esto es para alimentar a unas 50 personas que, se espera, lleguen de lugares aledaños para el mitin. La convocatoria incluye más que "solo pan dulce". Cardoza entra a la casa que consta de un largo corredor donde hay un comedor, varias sillas y una colección cactus que se asoman por una ventana; más adentro, está una sala que conecta a los cuartos. Cardoza supervisa que toda la comida esté ya lista antes de que él dé su discurso. Será mejor recibido entre un público ya satisfecho.

Campaña. El PCN se alió con el DS, partido del empresario Adolfo Salume, para conquistar una diputación en Chalatenango.

Esta casa que sobrevivió al juicio de extinción de dominio no tiene piscina ni grandes ventanas, como las que la Fiscalía mostró en fotos cuando hizo el decomiso. Esta es una casa sencilla, en términos comparativos. Aquí vive uno de sus hijos, Jaime, que se dedica a la ganadería.

A la par de la casa hay un establo donde cuatro vacas y dos terneros se pasean. Cardoza comienza a contar que desde los siete años lo mandaban a ordeñar 30 vacas, pero ahora, junto a estos animales, falla en nombrar la raza de cada una. "Yo sé que esta es… a saber ja, ja, ja. Yo con las vacas no mucho", dice apenado.

A pesar de que desconoce estos detalles, uno de los aspectos sobre los que basa su campaña es la empatía con los ganaderos. El diputado ha presentado propuestas de ley para incrementar las penas por hurto de ganado y, en algunas de las pocas fotografías que publica en sus redes sociales, sale vacunando vacas.

Frente a ese pequeño establo, se extienden verdes montañas. También forman parte de la propiedad. A unos metros del corral, Cardoza se para y señala al frente: "Han valorado este terreno en $800,000. ¿Quién va a venir a comprar un terreno de $800,000 aquí?".

Cardoza está seguro de que recuperará las 11 propiedades y las cuentas bancarias que perdió en el juicio. Está tan seguro de eso, como de que ganará su quinta diputación. Cuando eso pase, se convertirá en uno de los diputados más veteranos en la Asamblea Legislativa, solo superado por cuatro personas: los areneros Alberto Romero, Donato Vaquerano y Carlos Reyes; y el diputado de Gana, Guillermo Gallegos.

* * *

Durante sus años dentro de la política ha visto cómo ha evolucionado la manera de hacer campaña. Recuerda que, en su primera candidatura para las elecciones de 2009, tuvo apoyo económico mensual de $4,000 y, para el cierre de campaña, le entregaron $30,000. En esos tiempos, Cardoza, además, tenía el ingreso del parque acuático "Palacio Latino". "Al año, me quedaban libres entre 125,000 y 130,000 dólares. ¡Libres al año! Y tengo todo lo que se declara para comprobarlo", dice con orgullo herido.

Los partidos políticos han tenido que remar contra las consecuencias que la pandemia de covid-19 ha ocasionado y contra la gran popularidad que Nuevas Ideas ha cosechado. Eso se ha traducido en una campaña política diferente al resto. El mismo secretario general del PCN, Manuel Rodríguez, reconoce que todos esos donantes que existieron en las campañas anteriores han bajado: "Búsquelos en otros partidos".

Según el Centro de Monitoreo de la oenegé Acción Ciudadana, en un periodo electoral marcado por los efectos de la pandemia y por la no entrega de la deuda electoral (dinero que el Estado da a los partidos políticos como financiamiento de acuerdo con el número de votos obtenido en las elecciones), Nuevas Ideas gastó no menos de $8.7 millones entre el 27 de noviembre de 2020 y el 21 de febrero de 2021. Los otros partidos no llegaron ni a hacerle cosquillas a ese monto. Entre los otros ocho, no está demás recalcar: entre ocho partidos, la organización calcula que gastaron $3.6 millones. El PCN se posicionó en tercer lugar con $723,515.11, mientras que DS no gastó ni un centavo.

Pero no todos dentro del mismo partido han corrido con la misma suerte. Para estas elecciones, el PCN se alió en Chalatenango con Democracia Salvadoreña, partido fundado por el empresario Adolfo "Fito" Salume en 2013.

Esto ha colocado a Cardoza en una posición privilegiada frente al resto. La mayoría de sus correligionarios ha dicho que los fondos han escaseado como nunca; que el partido no logró ni el patrocinio de sus mecenas habituales; que les ha tocado hacer trueques o poner dinero de sus bolsas; que no han podido competir contra los millones que el oficialismo usó para quedarse, de la manera que fuera, en la mente del electorado.

"Salume ha colaborado con la campaña. En realidad, nosotros no tenemos dinero para hacer campaña en este departamento. ¡No hay plata para hacer campaña!", confirma el diputado. "Si no hubiera sido por la coalición, no sé qué tipo de campaña hubiéramos hecho", admite en el patio de su casa natal.

Cardoza suele hablar como si estuviera en medio de un mitin, con la intención de convencer a su interlocutor. Subraya en el aire las frases que cree impactantes. Aun dentro de su pick up, alza la voz para hacer hincapié en ciertos puntos, pero, ahora mismo, tras hacer chiste sobre el ganado que no pudo nombrar, admite, en un tono mucho más bajo y apacible, la ayuda monetaria de Salume.

Por medio de Cardoza, el PCN ha canalizado miles de dólares en donaciones: "Lo de Fito entra a una cuenta del partido y viene la cuenta del partido y me lo da, ya sea a nombre mío o de quien yo le diga que lo ponga. Gracias a Dios, en esta campaña, me ha ayudado bastante el partido, me atrevo a decir que más de $125,000 me han dado. Viene del partido, pero Fito es el que ha pagado", explica Cardoza.

El diputado y candidato también consiguió pequeñas ayudas para su campaña, como pan dulce para repartir, cortesía de alguna empresa simpatizante, o vestuario para equipos de fútbol a bajo precio, entre otras cosas, que, dice, no planea reportar, porque son ayudas que salen de la gente.

Pese a las donaciones, en la coalición con el partido de Salume las concesiones que el empresario hace son llamativas. Cardoza dice que "Salume no ha tenido influencia en ninguna decisión, no ha elegido a la suplente, su bandera no apareció en la papeleta, no tendrá influencia en su diputación". Salume, de acuerdo a cómo lo pinta Cardoza, solo está para dar dinero.

Para estos comicios, Cardoza se vendió a sí mismo como el caballo ganador de Salume. Por eso, dice, lo buscó para "librar" a Democracia Salvadoreña de la cancelación. El trato, en términos sencillos, fue dar dinero a cambio de que el DS siga con vida para las presidenciales de 2024. "Conmigo, Fito Salume libra su partido en Chalatenango", explica.

Reelección. Reynaldo Cardoza se convertirá en uno de los diputados más veteranos en la nueva Asamblea Legislativa.

DS no participó en las legislativas de 2018, por lo que, necesariamente, ha tenido que competir en estas elecciones. Según el artículo 47 del Código Electoral, DS y sus coaliciones deben conseguir al menos 100,000 votos o un diputado para asegurar su sobrevivencia. Cardoza fue la posibilidad de garantizar una diputación suplente a Salume y la inyección de capital, en un contexto de crisis partidaria, no le vino mal.

"Él (Salume) lo que quiere es mantener con vida su partido, únicamente, porque vienen las elecciones presidenciales", señala. Y, para Cardoza, esto es "simple, sencillo". Dinero a cambio de sobrevivencia. No importa de dónde venga ese dinero, importa que ayudó a su campaña. Plantea que es más fácil patrocinar una campaña, que construir un partido desde cero. "¿Cuánto creés que cuesta crear un partido?", pregunta sin intención de esperar una respuesta.

Su suplente, Rebeca Rodríguez Molina, fue elegida en los comicios internos de DS. Su nombre también aparece en el acta número 106 del TSE de las elecciones legislativas de 2015, cuando sustituyó al pecenista Antonio Almendariz en la mesa de escrutinio final. En aquellos comicios, el DS y PCN también se aliaron en Sonsonate.

Cardoza afirma que tiene años de conocer Rodríguez Molina y fue escogida por el PCN. Aunque estuvo en las internas de DS, Rodríguez no porta un chaleco verde y azul de este partido. En sus publicaciones en redes sociales, ella está vestida con la bandera del PCN.

Las coaliciones que Salume ha formado no se limitan únicamente a Chalatenango ni al PCN. En La Libertad, el DS también se ha aliado con el partido de Cardoza, donde la carta fuerte ha sido Raúl Beltrán Bonilla. El exlocutor, no obstante, no reconoce a Salume como su mecenas. Afirma que él mismo ha financiado su campaña con ahorros y trueques publicitarios en algunos programas radiales que mantiene. En este departamento, Nuevas Ideas terminará arrasando con los escaños y el comunicador se retirará con 70 años.

Mientras que, en Ahuachapán y San Salvador, el DS buscó la protección de Arena para mantenerse con vida. Las cuatro coaliciones tienen en común que la bandera del DS no está en ningún lugar de la papeleta de votación. Ahuachapán sufrirá el designio Nuevas Ideas y San Salvador logrará apenas tres de Arena.

La alianza entre Cardoza y Salume resulta, al menos, curiosa. Salume es dueño de Molinos de El Salvador (Molsa), una de las empresas que controlan el mercado de las harinas en el país. Mientras que José Adán Salazar -alias "Chepe Diablo", quien espera resolución final de un largo juicio por lavado de dinero en el que también está involucrado el exalcalde de Metapán por el PCN, Juan Umaña Samayoa- fue dueño de Gumarsal, la competencia directa en el rubro y que, según la acusación de FGR, era usada para lavar dinero.

Se solicitó en varias ocasiones una entrevista a Salume. Comunicó que, de momento, no está dando declaraciones debido al luto que guarda por la muerte de su madre. El 19 de marzo, a través de un mensaje de voz, el empresario y secretario del DS aceptó que ha entregado dinero al PCN como parte del pacto de coalición; sin embargo, no dijo con cuánto ha contribuido. "Acordamos compartir los gastos de campaña. Hubo un monto que estaría invirtiendo el PCN y otro monto invertido por el DS", dijo. Entre otros acuerdos, dijo Salume, está justamente que "el PCN seleccionaría el puesto del propietario y el DS el suplente". Los acuerdo en La Libertad y en los departamentos en los que se alió con Arena "son los mismos", agregó.

* * *

Los platos de carne asada y sopa de res comienzan a circular entre las mesas. Las bocinas instaladas continúan amplificando el reguetón y la cumbia El diputado entra a su casa y comienza a comer con las manos. En cuestión de minutos se ha terminado tres tortillas con un pedazo de carne, mientras espera la sopa. A las mesas también llegan platos de chicharrones y jugos. Cardoza termina de comer. Se va a supervisar que el micrófono y el sonido estén preparados para los discursos que el alcalde Rivera y él darán.

Cardoza se para frente al público. Les recuerda que él ha regalado abono, a la vez que sus contrincantes de Nuevas Ideas y del FMLN proponen ayudarles a conseguir créditos para que sean ellos, los agricultores, los que paguen su abono. Les recuerda que él es una ayuda tangible, que vacuna ganado así como presta máquinas para desgranar maíz….

Como muchos en su partido, Cardoza no pierde la oportunidad de traer a cuenta a Dios. "Me han intentado meter preso, me han intentado quitar esta casa. Yo les quiero decir una cosa: Reynaldo Cardoza está con Dios y con el pueblo chalateco. Esta próxima elección, vamos a marcar, masivamente, la fotografía de Reynaldo Cardoza". Los asistentes aplauden.

Ocho días después de este discurso, Cardoza ganará su curul por quinta vez. Su estrategia, al final de cuentas, funcionará. El pecenista formará parte de una oposición que, por enclenque y vapuleada, no tendrá margen de maniobra.

Al terminar los discursos, una artista contratada para interpretar canciones de banda sigue entreteniendo a las personas que quedan. El diputado se marcha sin mucho protocolo hacia el municipio de La Reina, donde hablará ante un grupo más pequeño desde una calle de tierra. Repetirá casi las mismas palabras, pero, de por medio, habrá pan dulce en vez de un asado.