Nissan NP300 Frontier, un líder en El Salvador

El pick up Nissan NP300 Frontier se lanzó al mercado en junio de 2015 y ha sido un modelo exitoso para Nissan en todo el mundo, y en El Salvador, sin duda, no podía ser distinto. “Este vehículo ha sido sumamente exitoso. En El Salvador terminamos como líderes en ventas en el 2017 en el segmento pick ups. Actualmente, en el país existen 12 versiones de este modelo de pick up, desde las versiones de trabajo hasta las de lujo”, afirma Roberto Renderos, gerente de Marca Nissan.

El NP300 está revestido de lo último en tecnología; en el caso de seguridad, este vehículo tiene sistema de frenos ABS, pero además posee dos asistentes más: uno es el EBD, que es un asistente electrónico que distribuye el peso en el vehículo, y el otro es el BA.

“Por ejemplo, si llevamos más carga en la cama, si van cinco o dos pasajeros, la aplicación de la carga de freno puede variar tanto en el eje delantero o trasero. También, el NP300 Frontier posee el asistente BA, que permite sensar la velocidad con la que el pie pisa en la frenada”, admite.

El mejor a nivel mundial

En apenas tres años, el Nissan Frontier NP300 ha sido galardonado a nivel mundial como el mejor pick up por varias revistas y premios internacionales. Estos son algunos de los galardones recibidos en su breve, pero fructífero camino recorrido.

En 2016

Pick Up del Año por los jueces What Van? en el Reino Unido.

Pick Up del Año en el codiciado International Pick Up Award 2016 en Europa.

En 2017

Mejor Pick Up Mediana en Los Elejidos en Brasil.

Mejor Pick Up 2017 Premio Prensa Automotriz, ABIAUTO.

Mejor Pick Up en Reino Unido.

Mejor Pick Up Premios L'Auto Preferita.

Mejor Pick Up Premios Carpress de Brasil.

La Compra del Año en Revista Motorshow Brasil.

En 2018

Mejor Pick Up Premio Car of the year Brasil, revista Robb Report.

Mejor Pick Up en la Novena edición de Premios Car Awards Brasil 2018.