Siempre he sido una persona más de leer que de escribir, y a mis 15 años una de las cosas que más me gustaba era leer la Revista Dominical. Domingo tras domingo esperaba mi sección favorita del periódico. Pero entonces, en 2008, anunciaron la fusión de esa revista con otra llamada Enfoques. Con temor a lo nuevo, un poco de incertidumbre, y siempre guardando melancolía por lo anterior, me dejé perder en las páginas del nuevo proyecto. Séptimo Sentido logró llenar ese vacío.

Doce años después, Claudia Ramírez y Glenda Girón me invitaron a formar parte de las páginas de Séptimo Sentido como columnista —algo que jamás imaginé a mis 15—. Empecé a escribir desde junio de este año, pensando en el reto que sería ocupar el espacio dejado por mi buena amiga Margarita Marroquín, o por el hecho de compartir espacio con Jacinta Escudos, Mariana Belloso, Manlio Argueta o Héctor Silva.

Leer opinión completa en: No es un adiós