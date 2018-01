Es un apasionado de la ciencia y cuenta con amplia experiencia en la electrónica, las telecomunicaciones y la electromecánica. Además, es miembro del Instituto Aeroespacial de El Salvador.

¿Cuál es su miedo más grande?

No poder cumplir todas las metas, sueños y proyectos que me he propuesto realizar en esta vida.

¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?

No existe la felicidad perfecta. Hay momentos buenos y malos. Los buenos momentos son los que debemos aprovechar, y es lo que nos permite ir siendo felices cada día.

