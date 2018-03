¡No le cortes las alas a su independencia!

Lee también

No permitirle que haga ciertas actividades por temor a que se lastime puede ser un factor negativo a largo plazo, pues le hará sentir que no es capaz de hacer las cosas por su cuenta. Por eso, ayúdale a ser independiente con los siguientes consejos.El apoyo es necesario para tu hijo, pero no debes confundir ayudar con hacer todo en su lugar. Es por eso que, según un artículo publicado en el sitio web Guía Infantil, debes apoyar a tu hijo, pero poco a poco ir retirando la ayuda para que más adelante ellos por su cuenta puedan realizar cualquier actividad.Cuando los niños están pequeños tienen muchas ganas de descubrir su entorno. Por eso, es recomendable que le permitas que explore en casa, teniendo en cuenta la seguridad necesaria. En caso que veas que corre peligro, explícale y establece los límites necesarios para evitar un daño.Este punto es la base del pensamiento crítico. Como padre, en reiteradas ocasiones deberás tomar decisiones sobre la vida de tus hijos; sin embargo, existen algunos aspectos en los que ellos deben tomar sus propias decisiones. Por ejemplo: deja que elija qué ropa llevar. De esa forma, pueden empezar a entender las consecuencias de sus actos y por ende, aprenderán y les servirá para su crecimiento interior.Cuando llegue el momento de aprender algo nuevo para él, primero explícale con paciencia cómo debe hacerlo. Ve paso a paso desarrollando las actividades para que vaya entendiendo más fácilmente.A la mayoría de pequeños les gusta ser tomados en cuenta cuando se trata de ayudar. Es por eso que debes potenciar ese deseo para que siga así el resto de su vida. De esa forma le estarás permitiendo sentirse útil y necesario. Así, a medida que vaya creciendo, podrás ir incrementando sus responsabilidades y que eso se convierta en una costumbre y la costumbre, en hábito.