“No me hace falta nada”

Desde la muerte de su hija, Argelia, quien ahora tiene 72 años, se ha encargado de difundir los escritos de la joven. En 1994 publicó el primer libro de Leyla y hasta la fecha se han publicado 11. Argelia Quintana es fundadora del Festival Internacional de Poesía Amada Libertad. Dicho evento, desde 2014, reúne a decenas de poetas nacionales y extranjeros, realizan lecturas y llevan la poesía a centros escolares.

¿Cuál es su mayor extravagancia?

Soy vanidosa. Me gusta ponerme buenos perfumes y tintes de pelo. Son lujos que para mí son extravagancias.

¿Cuál es su miedo más grande?

Ya pasada cierta edad nos sentimos incapaces de ciertas cosas. Tengo el miedo a estar enferma, a no poder hacer las cosas que siempre he podido hacer, a no poder valerme por mí misma.

Lea el resto del contenido aquí.