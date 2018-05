“¡No quiero ser mamá!” Las críticas que viven muchas mujeres a raíz de esta decisión

Una de cada cuatro mujeres nacidas en la mitad de la década de los setenta no tendrán hijos, como lo explica la socióloga británica Katherine Hakim, autora del estudio “Childless in Europe” (Sin hijos en Europa). Ahora, según sus datos, en torno a un 20 % de las europeas no son madres. “Teniendo en cuenta que solo entre un 2 % y un 3 % es por infertilidad, vemos claramente que es una elección de estilo de vida u otros motivos”.

Este comportamiento no está aislado en Latinoamérica, donde está nuestro país, puesto que cada vez es más frecuente encontrarse con mujeres que expresan abiertamente no querer tener hijos. Este es el caso de Patricia Hernández, fotógrafa de 27 años, quien afirma: “Nunca me llamó la atención, siempre me cuidaron a mí como hija única y considero que es una opción muy viable para el desarrollo de este país tan sobrepoblado”.

Pese a su convicción y filosofía de vida, la decisión de no ser madres es un tema controversial, sobre todo en la cultura de países latinoamericanos, donde la mujer es concebida como la dadora de vida, y el género mujer va unido a ser madre.

Según Renée Grimaldi, psicóloga salvadoreña, entre las causas más frecuentes de tomar esta decisión están:

1. Prioridades. La mujer pone en una balanza, lo que desea hacer. Tiene como prioridad realizarse ella como persona y como profesional.

2. Panorama mundial. La situación global actual no le parece favorecedora para traer un ser humano más, ya sea por razones medioambientales, económicas o sociales como la violencia, etc.



3. No al instinto maternal. No le gustan los niños, no siente el instinto maternal y está comprobado científicamente que no todos los seres son aptos para la reproducción por selección natural.

4. Otros planes. Posee una lista de planes personales importantes que realizar como viajes, estudios, actividades recreativas que requieren tiempo y dinero.

5. Responsabilidad. No están dispuestas a adquirir un compromiso o responsabilidad tan grande como la de tener un hijo y educarlo.