No seas imprudente en la entrevista laboral

La entrevista laboral permite plantear inquietudes entre la persona candidata y su posible empleador pero es importante tener claro que no se debe caer en la imprudencia aún cuando se logre un ambiente empático. Preguntas como: ¿a qué se dedica esta empresa?, ¿siempre verifican los antecedentes penales?, ¿cada cuánto asciende el personal?, ¿puedo usar mi teléfono en las horas laborales?, las debes evitar en la medida de lo posible.Es importante que tomes en cuenta que no están mal en sí las preguntas y las posibles respuestas que te pueda dar el empleador, sino que las debes evitar porque puedes generar una imagen negativa de ti. Si no conoces la cantidad a remunerar no desesperes, sobre todo si aspiras a un puesto de alto nivel o gerencial puedes esperar a tu segunda entrevista incluso, salvo en caso que no se modifica o si has visto que han publicado rangos de sueltos imprecisos.La primera entrevista se enfoca en muchas entidades en conocer a la persona aspirante y explicarle su papel dentro de ella, por lo que es conveniente esperar el siguiente round para averiguar sobre beneficios y compensaciones, así como el crecimiento y desarrollo que permiten.Otro error es que no preguntes absolutamente nada, si te pasas de prudente y caes en lo tímido, te restará puntos, el asunto es no pasarse de listos ni caer en la inocencia. El equipo de Bolsa de Trabajo confía que estas herramientas te resulten útiles en tu próximo reto.