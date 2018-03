Lee también

Sí. Me moría de los nervios, fue con el Coro Nacional e interpreté el solo del “Requiem” de Mozart. Fue la pieza con la que me estrené como solista de manera profesional.Aprender a tener humildad y tener en claro la necesidad de una formación continua. No vale estancarse.Poder compartir mis sentimientos, el arte que practico con otras personas y poderlas hacer felices mientras estoy trabajando. Es un privilegio.Creo que eso se ve hasta el final y yo todavía estoy caminando. Tengo una especie de escalerita y en ella llevo varias cosas logradas, como haber cantando con una orquesta y director alemán y que me llamen de orquestas de fuera del país para trabajar con ellas. Esos pueden ser unos muy buenos escalones para ese peldaño final.Mi madre, una enfermera que siempre luchó para sacarme adelante a mí y a la familia.Soy hijo único. Entre la familia puedo agrupar a mi mamá y a mis amigos. Es el núcleo familiar que más conozco, valoro y defiendo.Sueño con que haya un conservatorio en mi país, que las personas no tengamos que migrar para poder estudiar canto lírico. Sueño que las generaciones que están por venir y tienen interés por estudiar el arte que yo practico lo puedan hacer en el país y no fuera.