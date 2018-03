[OPINIÓN] ¿Qué significa ser proactivo?

Lee también

Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones, esto significa que dicha persona tomará la iniciativa, se anticipará a los hechos, será responsable por lo que suceda y decidirá en cada momento, es capaz de reaccionar ante cualquier circunstancia y no responsabiliza a otros por sus errores.Pero ser proactivo no significa que se actuará de forma desorganizada o de forma alocada. Una persona proactiva no se queja si en el trabajo o en su negocio las cosas no van como espera, sino que trabaja para conseguir los objetivos y generar cambios constructivos en su organización, también significa tomar control consciente sobre su vida, fijarse objetivos y trabajar duro para lograrlos.En vez de reaccionar ante eventos y esperar a que lleguen las oportunidades, sale y crea sus oportunidades, en vez de ir actuando con base en las situaciones que van llegando a su vida, va creando las condiciones para alcanzarla.Muchas personas piensan reactivamente, es decir, construyen sus vidas emocionales en torno a la conducta de los otros, permitiendo que los defectos de las otras personas las controlen, reaccionan al percibir determinadas situaciones o eventualidades. Pensar de manera reactiva es hasta cierto punto bueno, sin embargo se convierte en un problema cuando se hace todo el tiempo, ser proactivo significa anticiparse a los problemas, buscar nuevas soluciones, dar lo mejor de sí mismo. Ser reactivo, por el contrario, significa resolver los problemas cuando aparecen, no querer cambios para que no vuelvan a ocurrir. Un serio problema del lenguaje reactivo es que se convierte en una profecía de auto cumplimiento. Refuerza el paradigma de que estamos determinados y genera pruebas en apoyo de esa creencia. La gente se siente cada vez más impotente y privada de su autocontrol, alejada de su vida y de su destino. Culpa a fuerzas externas (a otras personas, a las circunstancias, incluso a los astros) de su propia situación.