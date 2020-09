OTRAS REVELACIONES

6 AM.

Se levantó suficientemente a tiempo para hacer sin tardanza el recorrido que le tocaba todas las mañanas desde una de las colonias suburbanas más recientes de la ciudad hasta su sitio de trabajo que era una fábrica de utensilios metálicos para el hogar, en la que se desempeñaba como contador. Se bañó en la ducha, se puso la ropa limpia, se acicaló lo mejor que pudo, tomó sus objetos de escritorio y se dispuso a salir. Vivía sólo, porque su boda se venía postergando… Como su carrito se segunda estaba en el taller, tomó el bus que pasaba más cerca. Sólo había un asiento disponible, junto a aquella mujer cubierta con un velo. No se animó a mirarla, pero ella le susurró: "No me tengás miedo. Estoy aquí para rescatarte". Después de unos segundos de desconcierto, él le preguntó: "¿De qué?". "De tu miedo al compromiso. Conmigo vas a ser libre".

