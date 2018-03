¿Odias tu trabajo?

Lee también

La ansiedad laboral y el estrés son un auténtico problema de salud y tienen en su base la mayoría de veces que las personas no tienen la vida que les gustaría tener y que creen que no pueden hacer nada para remediarlo. Contrario a lo que crees, es momento de poner en práctica un ejercicio de responsabilidad personal, salvarte a ti mismo.¿No puedes dejar tu trabajo? Es una excusa, solo debes planificar correctamente el cambio, eso exige de ti una planeación, poner a trabajar tu ingenio. Es más sencillo que te quejes a que busques un nuevo sitio. Hoy es el día para tener el trabajo correcto, montar en negocio que quieres, viajar por donde deseas, trabajar en lo que te gusta.La verdad duele, como duele demasiado muchas personas evitan decirla a la cara: tienes el empleo que mereces, si quieres cambiar tu situación, cambia de actitud. Convéncete que nadie te entiende mejor que tú, nada de lo que otros te digan valdrá la pena si tú mismo no lo crees.Si cambias de actitud puedes empezar a buscar alternativas, deja de quejarte y pasa a la acción, aprende de los tutoriales de networking, plantéate metas claras, busca trabajo planificadamente. Deja de odiar tu empleo porque eso te lleva a la frustración, envenenando gratuitamente tu cerebro, nublándote de opciones y posibilidades que pueden estar delante de ti.Mientras esperas respuesta a tus cambios, enfócate en lo bueno que tienes de la vida: familia, amigos, ahorrar dinero, disfrutar de ser una persona empleada a pesar de las circunstancias, desarrollar una mente positiva.