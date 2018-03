[Opinión] Algunos retos para los emprendimientos salvadoreños

Lee también

Sin embargo, parece desanimarnos la escalofriante cifra en torno a que más del 70% de ideas emprendedoras fracasan antes de cumplir los tres años. Si bien es cierto el tema es amplio, con este artículo pretendemos analizar desde pautas generales sobre: ¿cuáles son los retos para emprender en El Salvador?Inicialmente conviene estudiar los factores que impiden hacer negocios en nuestro país. Las famosas mediciones asociadas al “Doing Business” y el “Reporte de Competitividad Global” consideran que las externalidades que más afectan a nuestro país suelen ser restricciones como la violencia, la ineficiencia y burocracia, así como temas de inestabilidad política y acceso al financiamiento (nada nuevo a lo que ya sabíamos).Por otro lado, muchos negocios cierran por falta de visión empresarial o por no haber fortalecido sus capacidades administrativas (pensando a veces más en la técnica que en el mercado o la gestión de lo que producen). La innovación y la añadidura de valor serán componentes a los que hay que apuntar como norma general si se quieren dar pasos rotundos al aprovechamiento y concreción de negocios.De igual forma, en nuestro sistema actual se puede castigar a estos grupos vulnerables con el estigma de la derrota o de la exclusión.En su libro “Crear o morir”, Oppenheimer comenta que en Latinoamérica no se fomenta la cultura de la innovación, la vocación de emprender ni el estímulo al espíritu emprendedor, considerando que para ser exitoso hacen falta muchos fracasos y reflexionando que la innovación es un proceso colaborativo y no un acto de genialidad.