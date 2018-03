[Opinión] Construyendo equipos: Objetivos alcanzados, excelentes resultados

Lee también

El FODA como herramienta teórica es excelente, sin embargo, en la praxis muchas empresas estiman que no han podido resolver sus problemas. Particularmente sostengo que las empresas basan sus acciones en las fortalezas y oportunidades, lo cual está bien, pero cometen un craso error en pasar por alto las debilidades y (como resultado de estas) las amenazas.Los teóricos del FODA sostienen algunos pasos a seguir, no obstante, en esta ocasión, más que teorizar en dichos planteamientos, propongo un ejercicio sencillo y fácilmente aplicable: realizar un cruce de variables, en las que estas se extrapolan entre sí, para generar resultados diferentes y acordes a los objetivos.El ejercicio consiste en numerar las fortalezas de la empresa; para delimitarlo, propongo cuatro. Después se debe considerar si hay oportunidades, identificarlas y enumerarlas. Estas dos variantes delimitadas se pueden contraponer con las otras dos; en primer lugar, enumerar cuatro debilidades de la misma manera que se hizo con las fortalezas.El propósito de este ejercicio es que las fortalezas se delimitan con el objetivo de que al identificarlas hay que potenciarlas para que estas se mantengan. En el caso de las oportunidades, se deben aprovechar como un cambio de dirección, procesos de capacitación, etc. En el caso de las debilidades se debe buscar poder enmendarlas. La cuarta y última variante son las amenazas, las cuales también deben ser identificadas y enumeradas, una vez se haya realizado tal ejercicio, se les debe hacer frente con el plan de dirimirlas. El proceso entre los objetivos planteados y los resultados que se buscan estará siempre determinado por las variantes anteriores. El primer paso es tener bien claro los objetivos. Ese es el primer paso correcto.