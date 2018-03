[Opinión] Culmina tus metas este año

Lee también

No obstante, el año ha arrancado, los segundos, minutos y horas han alcanzado el mes de febrero, el mes más corto del año; pronto llegará marzo y con el llega la cuarta parte del año. La frase “año nuevo, vida nueva” comienza a debilitarse, el año ya no es tan nuevo y lo que es peor, todo ese ahínco con el que amaneciste los primeros días del año ahora parece alejarse.Para lograr éxito en este 2017 no bastarán los geniales propósitos, ni los objetivos más sublimes que te hayas propuesto, ni mucho menos las estrategias más espectaculares harán que puedas llevar a cabo lo que deseas, todo esto obviamente son elementos importantes; sin embargo, son los hechos y no las palabras los que determinarán que en el diario vivir alcances lo que deseas.Olvida lo que antes no hiciste, no desestimando lo que hiciste mal y bien; sino considerarlo con el propósito de evitar estancarte en que antes no pudiste como pretexto de no poder lograrlo en el presente.Una vez que tengas claro esto y respondiendo a ese interés particular en tu búsqueda incansable del éxito, entonces puedes trazarte tres premisas para simplificar lo que pretendes:• Los propósitos no deben ser simples utopías, sino que deben ser posiblemente concretados.• Sería bueno que estén determinados por un tiempo y un espacio que ayude a especificar su logro.• Por último, es idóneo que dichos propósitos potencien el desarrollo de lo que erers y lo que haces. El éxito no se alcanza sin el esfuerzo, la dedicación y la constante autoevaluación de lo que haces.