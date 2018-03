[Opinión] Deberes y derechos en el trabajo

Lee también

No es de extrañar que muchos empleados desconozcan cuáles son los deberes con los que cuentan al formar parte de una empresa u organización. Al puntualizar este aspecto no hago referencia exclusivamente a los roles o funciones que cada trabajador tiene que enfrentar durante sus horas de trabajo. Los deberes de cada empleado van más allá y estos no serán efectivos sino hay consciencia. Cada empleado debería encarar sus labores desde una visión de responsabilidad, es decir, desde un compromiso que admite lealtad hacia la empresa de la cual es parte, pero no como un acatamiento obligatorio, sino como hábitos naturales que nacen del conocimiento de una ley orgánica.Basado en esa ley constitucional que es respaldada por el Estado, cada empresa debe poseer sus propios deberes que determinen el caminar más adecuado.Pero una empresa no solo cuenta con deberes que de alguna forma rigen el accionar de sus empleados, sino que además también debe poseer derechos; así como los empleados son instados a cumplir con sus deberes, de igual manera son respaldados por los derechos que se les otorgan.Ambos conceptos nacen a partir de un ordenamiento jurídico, que a su vez además puede poseer autonomía en las políticas de cada empresa; sin embargo, difícilmente las políticas empresariales buscarán soslayar la Constitución de la República.La ejecución de los deberes y derechos que tiene cada empleado dependerá en gran medida de estar conscientes de que existen. Cada empresa debe preocuparse por promulgar los deberes y derechos en sus empleados, pero también cada persona que es parte de ella debe conocer y asimilar la calidad de su compromiso, así como los privilegios con los que cuenta.No hay duda que la consciencia que cada persona tenga de sus deberes y derechos le convertirá en un individuo que desempeña sus labores bajo compromisos consensuados y derechos propios que le dan la libertad para actuar con sensatez en pro de la resolución de conflictos y evitar incurrir en querellas.