Oportunidades laborales para todas las edades

La lucha por una vacante en el mercado laboral no solo la lideran los recién graduados de las universidades o los jóvenes que poseen un estudio técnico y que están sin trabajo, sino que a esta se suma otro segmento de la población que compite por integrarse a la fuerza productiva: los adultos que superan los 40 años de edad. Además de enfrentarse a lo que supone la búsqueda de trabajo, estos deben lidiar con el peso de su edad y la negativa de las empresas de contratarlos por esa razón. Por ello, además de ser una apuesta solo para los jóvenes, los centros de llamadas se convierten en espacios que acogen las solicitudes de los aplicantes, valorando sobre todo su dominio de un segundo idioma y su conocimiento y manejo de los sistemas informáticos.De acuerdo con la directora de Recursos Humanos de Telus International, Deborah Rosales, la idea de que en este tipo de empresas solo contraten jóvenes es un mito que dista de la edad y el género. “Nosotros abrimos oportunidades independientemente de la edad y el género; simplemente nos basamos en que cumplan con las competencias que requerimos (el idioma inglés y el manejo de las computadoras)”, expresó la experta en reclutamiento, quien afirma que el 6% de su planilla lo conforman empleados mayores de 40 años.Óscar Rolando Segovia es un agente que pertenece al área de ventas en Telus International. Tiene 62 años y cuatro de pertenecer a la empresa. Su lucha por integrarse al mercado laborar en el país y respaldado por su dominio del idioma inglés, llevaron a Óscar a buscar una oportunidad en los centros de llamadas, donde descubrió que es posible que alguien de su edad labore. “El que quiere progresar lo puede hacer. Yo siempre he tenido muy buena productividad y me he puesto al nivel de los jóvenes; estando entre ellos uno se contagia de lo mismo. Yo he aprendido mucho y ahora estoy en el área de ventas”, relató.