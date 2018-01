Para un buen inicio en pareja: guía para aprender a discutir de manera justa

Por si no lo sabías, te comentamos que discutir ¡es parte de cualquier buen matrimonio o noviazgo! El problema no es que las parejas discutan, sino la manera en que lo hagan. Si discutes injustamente, entonces destruyes la confianza. Si discutes de manera justa, construyes confianza. He aquí algunos consejos para aprender a discutir de manera justa:

1. Nunca recurras a apodos o insultos.

2. Mantén el tema de lo que se está discutiendo. Nunca traigas cosas viejas que no se hayan resuelto. La presente discusión no es una oportunidad para descargar la basura pasada acumulada.

3. Nunca uses frases que son absolutas como "tú nunca" o "tú siempre".

4. Nunca traigas a la familia de la otra persona a la discusión para fundamentar tu caso de atacar a tu pareja.

5. Acuerda de antemano un método para tomarse un tiempo si uno de ustedes siente que la discusión se está haciendo difícil.

6. No empieces una discusión tarde en la noche cuando ambos están cansados, y por lo tanto con menos control sobre sus emociones.

7. Y otra vez, trata de usar expresiones de "yo" en lugar de "tú".

8. La confianza es una de las cosas que toma mucho tiempo construir y muy poco tiempo destruir. Ten cuidado en el trato mutuo.

Mucha gente cree erróneamente que en una relación sana, las personas se pueden relajar y no prestar atención constante a todo lo que dicen y hacen. Nada puede estar más alejado de la verdad que eso. En una relación sana siempre debes prestar atención a tu comportamiento. Esta es la llave para construir un matrimonio o noviazgo basado en la confianza.