Pasos para construir su marca personal

“Lo que me hace diferente es mi propia marca personal, las competencias y habilidades totalmente diferentes que tenga y me distingan de los demás. Se refiere a la forma de cómo yo me voy a comportar, cómo voy a trabajar o cómo me voy a comprometer, e incluso cómo me voy a vestir. Todo esto juega un papel importante”, explica Tania Arita, gerente regional Caribe y Centroamérica de Manpower.

Según expertos, el mundo digital ha abierto la puerta a todos los profesionales a crear su propia marca y dejar de ser la marca de las compañías. Para construirla necesita hacer lo siguiente:

1- Cree el nombre de su marca, procure ser creativo, buscando un nombre que genere recordación y que sea fácil de pronunciar.

2- Identifique el sector o público objetivo que se mueva alrededor de los conocimientos que usted va ofrecer, es por eso la importancia de conocer a las personas a las que desea llegar, para darles información valiosa con la que van a interactuar.

3- Haga una planificación de contenidos con un organigrama en el que defina los temas y la frecuencia de los mismos.

4- Cree un content marketing mix, para esto debe buscar los medios digitales óptimos para la distribución de los contenidos. Para definir los canales, debe tener claro el paso 2: conocer su público objetivo.

5- Ser natural, auténtico, transparente, coherente, son los cuatro pilares para la creación de una marca personal, pues no solo logrará que sea reconocida, sino también a tener credibilidad de su público objetivo y, por su parte, la naturalidad hará que sus contenidos sean fluidos y creíbles.

6- Cuide su reputación en redes sociales. “A veces la gente olvida las cosas que ha publicado, y en el internet todo queda. Un comentario, alguna opinión que ha vertido, pueden incidir en su marcapersonal. Debemos tener cuidado que nuestra reputación y marca sea lo que queremos vender”, afirma Arita.

7- Construya una marca personal 2.0, esto implica tener presencia en distintos medios como las redes sociales Twitter y LinkedIn; esta última es perfecta para construir su perfil profesional.

8- Expertos también recomiendan crear un blog, pues le permitirá subir contenido único y relevante para el público al cual se quiere dirigir.

9- Haga Networking, es decir, amplíe su red de contactos para conseguir más oportunidades de trabajo a través de las redes o asistiendo a conferencias o charlas, pues es un sitio magnífico para ganar exposición frente a otros profesionales y empresas del sector, consolidar su reputación y entablar nuevas relaciones.

10- Procure ser perseverante, esto es clave para cualquier proyecto personal. Recuerde que, probablemente, en su camino encontrará obstáculos que lo pueden detener, pero su actitud y las ganas de seguir adelante le darán ventaja para alcanzar sus objetivos.