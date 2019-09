Pequeños actos de resistencia

En agosto del año pasado decidí hacer un experimento: dejé de dar "me gusta" o "likes" en las pocas redes sociales que mantengo. Estaba fastidiada de ver los contenidos a los que la gente que sigo daba like y que aparecían en el TL de mi Twitter. Por lo general eran contenidos que me resultaban indiferentes o hasta desagradables. Lo peor era la sensación de ser una fisgona, una entrometida involuntaria en la privacidad ajena.

