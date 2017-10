Perfil: D'tallas. Moda para mujeres de talla grande

Hace cinco años Lorena Peñate de Cromeyer emprendió un nuevo proyecto de negocio: D'tallas, una boutique para las mujeres que sobrepasan la talla XL, dando un giro inesperado a su carrera, pues se había dedicado por más de 25 a años al campo de la odontología.

Esta idea fue producto de una necesidad insatisfecha que la emprendedora detectó en el mercado nacional de moda femenina en tallas especiales. “Siendo yo una mujer de talla grande, y viéndome frustrada por no encontrar en las tiendas ropa para mí, que fuera a la moda, elegante y sobre todo que pudiera escoger con libertad qué ponerme y no solo comprar lo que me quedara, como me tocaba hacer la mayoría de veces que iba de compras. Así nació mi sueño y con el apoyo incondicional de mi esposo, familia y amigos se convirtió en una realidad”, relató.



Además, agregó: “D'tallas nace con la intención de poder vestir a cualquier mujer que se encuentre en nuestro margen de tallas, ya que todas tenemos derecho a vestirnos con ropa moderna, cómoda y femenina. Muchas salvadoreñas somos tallas grandes, guapas, con caderas anchas, con lindas piernas, ¿y por qué vestirnos con tallas que no nos quedan, apretadas, o con la ropa que está olvidada allá en los últimos percheros del almacén, con pocas piezas, colores tristes y pasada de moda?”.

En palabras de la emprendedora, era frustrante querer comprar ropa interior, trajes de baño, vestidos de gala, medias pantyhose, pantalones, blusas, en fin, todo lo necesario para el buen vestir femenino en tallas grandes y, peor aún, era difícil encontrarlo en un mismo espacio.

“D'tallas es una boutique pionera en el ámbito de la moda en tallas plus, donde la mujer puede salir vestida de pies a cabeza para asistir a eventos especiales o simplemente para estar en casa”, asegura.



Ropa para mujeres con curvas

Para De Cromeyer, la imagen que se ve en los shows de moda o en anuncios publicitarios es una mujer petite, estilizada, con pocas curvas y que no concuerda con la figura real de la mujer salvadoreña. “Nosotras, las mujeres de talla grande, no importa la actividad que desempeñemos o el evento al cual acudiremos, queremos vernos bellas, bien arregladas, vestidas a la moda pero acorde a la edad que tenemos”, afirma.

Las mujeres con curvas pueden encontrar en D' tallas variedad de prendas de vestir como pantalones, shorts, bermudas, vestidos casuales, enterizos, vestidos largos y cortos de fiesta, faldas, jeans, suéteres, ropa para gimnasia y blusas de todo tipo: formales, para fiesta y casuales; además, lencería fina, pijamas, trajes de baño, salidas de baño, entre otros accesorios como bisutería, cinchos, medias pantyhose... En fin, casi todo lo necesario para su clóset, en tallas XL hasta la 5XL o desde la talla 14 a la 28.

Según su propietaria, las clientas pueden sentirse cómodas, pues la tienda cuenta con personal capacitado para guiarlas a encontrar las prendas en las tallas correctas y que se ajusten a sus necesidades.



Sueños cumplidos

Para la emprendedora, el camino no ha sido fácil, porque en los primeros años no hay muchas ganancias y se necesita de mucho esfuerzo y del apoyo de familiares y amigos.

Al hacerle la pregunta a qué tipos de obstáculos se ha enfrentado, ella afirma que a ninguno. “Solo son pequeños tropiezos que en el correr del camino se dan, pero le dejan un aprendizaje, ya que las críticas se convierten en fortaleza. Si no me mandaran mensajes o no me hicieran llamadas con fuertes críticas, estaría muy preocupada, pues eso me diría que nadie nos conoce, pero si nos critican, es que están pendientes de nosotros. Sin embargo, en el camino, gracias a Dios, la mayoría de mensajes son halagadores, impulsándonos a seguir adelante con este sueño que se hizo realidad”, expresa.



Actualmente continúa ejerciendo su profesión de cirujana dentista por las tardes, y en las mañanas se dedica completamente a la boutique. “Soy apasionada de la fotografía, lo llevo en las venas, pues mi padre, Guillermo Peñate Zambrano, dedicó toda su vida al periodismo, incluso durante mi infancia lo acompañé en varias ocasiones cuando él andaba trabajando. Por eso disfruto mucho preparar las producciones de fotos para la publicidad de la marca D'tallas. Cada mes preparamos dos sesiones de fotos con tres modelos preciosas que son la imagen de esta tienda”, comenta.



Finalmente, dijo que ya están preparando las novedades que tendrán para el último trimestre del año 2017, con nuevas tendencias para la temporada de graduaciones, bodas, celebraciones corporativas, cierres de año, Navidad y fin de año.

D'tallas, con moda en tallas XL hasta la 5XL

La boutique se encuentra en 87.ª avenida norte y pasaje Dordelli, n.º 29, colonia Escalón. Visítela y encuentre las nuevas tendencias de moda en tallas desde XL hasta la 5XL. Horarios: lunes a sábado de 10 a. m. a 6 p. m., y domingo de 10:30 a. m. a 4:30 p. m. Sígala en Facebook.com/dtallaselsalvador. Tel.: 2264-7418, WhatsApp: 7592-2872.

