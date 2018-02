Perfil: Escaparate. Moda juvenil con impulso migueleño

El emprendimiento juvenil es una de las principales características de San Miguel. Un claro ejemplo es la tienda de ropa Escaparate, un proyecto que surgió bajo la visión de Delmy Romero, una joven migueleña de 26 años.

Todo inició en 2012, cuando Delmy vendía blusas entre sus compañeras de la universidad, estudiantes de Administración de Empresas.

“Empecé creando redes, pidiendo los números de teléfonos de las chicas. A ellas les avisaba acerca de los nuevos estilos que iban ingresando. Las entregas las hacía en mi universidad. Posteriormente hice negocios en otras universidades de San Miguel”, relata Delmy.

Asimismo, la joven abrió un sitio de Facebook y de Instagram, donde publicaba fotos de más prendas y accesorios; no obstante, la marca Armario, con la que había estado trabajando por dos años, fue utilizada por alguien más, quitándole a ella el derecho de emplearla en su negocio.



“Superada esta etapa, entré con un concepto más simple y ya había conseguido un local de casi un metro cuadrado, un espacio fijo”, continúa la emprendedora.

Esta oportunidad simbolizó un reto para que Delmy emprendiera su negocio con más empuje. “Al principio tenía miedo por este nuevo reto, pero Dios me brindó la fortaleza y la sabiduría para sacar adelante este proyecto. Cuando abrimos completamente, fue un cambio total”, expresa la empresaria.

La joven migueleña decidió registrar de inmediato el nuevo nombre de la marca, Escaparate, en el Centro Nacional de Registros, con el apoyo de Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE). Con el nuevo nombre, Delmy Romero trabajó un concepto minimalista para el diseño de su local. “Todo es simple, en blanco y negro, y nos enfocamos en que la ropa es lo que tiene que llamar la atención”, especifica la emprendedora.

En esta nueva etapa, Escaparate alcanzó más aceptación: de 12,000 seguidores que tenía en Instagram con la marca Armario, alcanzó los 44,000 fans con Escaparate.

Posicionamiento en el mercado

En la actualidad, la tienda Escaparate maneja prendas y accesorios importados, entre los que se incluyen jeans, blusas, zapatos tenis y de tacones, entre otras opciones.

“El concepto que nosotros tenemos es que sean productos accesibles al bolsillo de las jóvenes. Manejamos el outfit completo para ellas, para que se lleven también los accesorios, como los aritos y las pulseras, y puedan combinarlos”, especifica Delmy Romero.



La emprendedora recalca que todas las semanas ofrecen artículos nuevos en su clientela.

Las blusas tienen un costo desde $9.99; los zapatos tenis se pueden encontrar desde $11.99 y los pantalones de moda, desde $19.99.

La labor administrativa también ha dado pasos significativos.

“En la actualidad ya nos estamos manejando como una empresa. Ya tengo a alguien que me está ayudando con los mensajes de redes sociales. Tengo un contador, encargadas de las tiendas, una persona que me está apoyando en la administración”, indica la emprendedora.

Con el tiempo, la inversión y el esfuerzo de esta emprendedora han brindado resultados. De comenzar con una tienda en el barrio La Merced de San Miguel, Delmy Romero abrió una segunda tienda en Metrocentro San Miguel, así como en Santa Rosa de Lima y en la colonia Escalón.

“Es una gran satisfacción ver cada tienda aperturada, y ver cómo cada cliente sale satisfecho de lo que ahí encuentra, de lo que comenta en redes sociales. También es importante que nuestro personal esté contento, para brindar un mejor servicio al cliente. Ese es el principio de una buena atención”, reconoce Delmy Romero.

Raíces emprendedoras

La historia de Delmy se origina en una familia de comerciantes: sus padres y sus hermanos se dedican a los negocios, razón por la cual se le ha facilitado este mundo de la oferta y la demanda.

“En mis decisiones siempre les consulto a mis papás. En ellos encuentro el apoyo moral”, menciona la emprendedora.

Como anécdota, Delmy relata que cuando iba a la escuela mandaban a llamar a sus papás por sus bajas notas, pero no imaginaban que en el futuro se desarrollaría como una joven empresaria.



“Siempre me gustó la moda. Iba con mis amigas a comprar y les ayudaba a elegir la ropa. Inconscientemente me fui metiendo en este mundo, pero nunca pensé que fuera a vivir de esto”, reflexiona.



En este sentido, Delmy Romero retoma su caso y enfatiza que el hecho de que los niños no sean brillantes en la escuela no significa que vayan a fracasar en su vida como adultos.

Escaparate, tienda de ropa y accesorios

El establecimiento posee cuatro sucursales: casa matriz en San Miguel, Metrocentro San Miguel, Santa Rosa de Lima y en colonia Escalón. La tienda ofrece blusas, jeans y otros accesorios.



Busque las novedosas tendencias del establecimiento a través de escaparate_sv, en su cuenta de Instagram, y en Facebook como Escaparate

