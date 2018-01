Perfil: Imperio Inka, sabor criollo que conquista paladares

Imperio Inka abrió sus puertas el 15 de julio de 2017 bajo el concepto de servir el auténtico sabor criollo de la cocina peruana al estilo “taipá”, es decir, en abundancia. La oferta gastronómica que brinda Imperio Inka no es la única en el mercado local, pero se distingue por su genuino sabor criollo que se logra gracias a la importación directa de las especias desde el país cuzqueño.

“La comida peruana aquí en El Salvador se está sirviendo tipo gourmet, pero la comida peruana no es de este tipo, es criolla. Eso porque sus sabores nacen de la fusión de esclavos africanos, migrantes italianos, españoles, japoneses, chinos, y eso dio origen a muchas fusiones en comida”, explica Sergio del Cid Veliz, mánager de Imperio Inka.

Las opciones en el menú que tiene a disposición Imperio Inka abarcan carnes, pastas, comida china peruana y mariscos, así como bebidas tradicionales peruanas como el infaltable pisco.

“Nuestros platos se sirven en abundancia; con un plato fuerte queda quieto cualquiera, porque lo que queremos es que se vaya satisfecho. Recuerde que todo entra por los ojos, ¿de qué vale que el mesero le dé la descripción de los ingredientes que incluye el plato y a la hora de traerlo le sirve un poquito? No queremos mentir, queremos que la gente disfrute el delicioso sabor peruano y en abundancia”, explica el mánager de Imperio Inka.

La historia

Imperio Inka es la consolidación de la iniciativa de un grupo de amigos, excolegas de trabajo, que querían darle vida a su propio negocio.

“La idea fue tomando forma, nos unimos varios excompañeros de trabajo y nos sentamos a planificar el proyecto que luego le presentamos a otro socio, al señor Roberto Arauz. Hubo consenso, le gustó la tendencia taipá, y empezamos a buscar local. En junio encontramos este local y abrimos las puertas el 15 de julio de 2017; tuvimos como invitado especial al embajador de Perú, entre otras personalidades”, rememora Sergio del Cid.

Para este grupo de emprendedores no ha sido fácil mantener a flote su iniciativa de negocio.

“Entre los bajos es que tenemos problemas de parqueo, pues a veces se nos queda pequeño, y la gente cuando ve que está casi al límite se retira y busca otra opción. Gracias a Dios, muchos nos comentan que han venido después, encontrando un sabor rico”, explica el mánager de Imperio Inka.

Paciencia para esperar permisos de ley para operar, regular el ruido y no incomodar más de lo debido al vecindario son otras situaciones que han tenido que saber sortear.

“A las personas emprendedoras que aún no se lanzan con sus ideas les diría que no tengan miedo, porque es un obstáculo. Hacer realidad un proyecto cuesta, pero todo cuesta en la vida, como cuando uno empieza a caminar, por supuesto que se va a caer, pero hay que seguir. Hemos tenido periodos bajos, como por ejemplo el mes de septiembre, donde tuvimos un bajo del 65 %; enero es otro mes bajo. En Suramérica se gasta en Navidad y Año Nuevo, y tiene para recuperarse hasta el mes de abril, que comienza el año escolar. Aquí no, vienen Navidad, Año Nuevo y colegio”, detalla Sergio del Cid Veliz.

A pesar de los retos por superar, no pierden el enfoque de complacer los paladares más exigentes.

“Invitamos a las personas a que venga, nos visiten; somos una alternativa nueva y esperamos que nos den la oportunidad de entrar en su paladar, queremos guiarles en una visita culinaria a Perú. No importan que vengan solo por una entrada, una bebida, un plato fuerte, queremos que nos den esa oportunidad y puedan degustar el sabor gastronómico criollo que les brindamos”, invita Sergio del Cid Veliz.

Imperio Inka tiene sus puertas abiertas de lunes a domingo en los horarios: lunes a jueves, de 12 del mediodía a 10 p. m.; viernes y sábados, de 12 m. a 11 p. m.; y domingos, de 12 m. a 6 p. m. “Es horario corrido. Se pueden hacer reservaciones al teléfono 2564-0150, y estamos ubicados en la Av. Masferrer Norte y calle Chanmico, casa D-2 de Cumbres de la Escalón”, detalla el mánager de Imperio Inka.

A pesar de tener poco tiempo en el mercado de los restaurantes, tienen claro que deben continuar trabajando para permanecer en las preferencias, y ya tienen planes a corto plazo. “Entre los retos está el de abrir otra sucursal, así como renovar nuestro menú e incluir alternativas en platos, que sean agradables al paladar salvadoreño.

Para renovar el menú pensamos en que participen nuestros comensales dándonos sus sugerencias, a ver si se puede hacer una fusión de menú peruano-salvadoreño, porque sería bueno ir a comer a un restaurante peruano pero que se encuentren opciones locales para que no pierda de vista los sabores genuinos del país”, concluye Sergio del Cid Veliz.

Imperio Inka

Tiene un amplio menú inspirado en la comida peruana. Carnes rojas y blancas, así como pastas, son parte del festival de sabores, colores, presentaciones y abundancia que brinda.

Información de contacto:

Facebook.com/@ImperioInkaSV.

Reservaciones hasta para 60 personas: 2564-0150.

Ubicación: Av. Masferrer Norte y calle Chanmico, casa D-2, Cumbres de la Escalón, San Salvador.

