[Perfil] Vistiendo a los pequeños con amor

Con la sangre de emprendedora corriendo por sus venas, heredada de su madre que ha sido una mujer trabajadora, Arleth se motivó a poner en marcha su idea; aunque no tiene relación alguna con su profesión, lo ha hecho por el decanto que tiene hacia los niños, pues ha creado una línea especial de ropa para niños.“La idea surgió porque siempre me han gustado los niños, creo que la primera infancia, de los cero a los ocho años es la etapa primordial y hay que apoyarlos. La ropa la veo como una manera de poder crear conciencia en los padres de que a los niños hay que decirles cosas lindas y no tratarlos mal”, explica Arleth Vásquez.Teniendo ya la idea de confeccionar ropa para niños, Vásquez se dio a la tarea de buscar un nombre que fuera ad hoc con sus productos y entre pensar y pensar decidió nombrar a su marca como Tekielo, ropa infantil y camisetas estampadas. “El nombre se dio porque los niños cuando están pequeños les cuesta mucho pronunciar y ‘te quiero’ no lo pueden decir bien; los niños tienen amor, quieren, no lo pueden decir bien, pero cuando dicen te quielo, por te quiero, se dan a entender”, detalla Vásquez, quien a la vez explica que escribir Tekielo con k es para hacer énfasis en la marca, poner un distintivo.Tekielo inició en marzo de 2016, pero fue hasta noviembre del mismo año que se lanzó oficialmente. Entre lo que confeccionan están mamelucos, pijamas, trajes (short y camiseta para niños), vestidos estilo princesa para niñas y trajes de baño, todo para los pequeños del hogar. Sus precios oscilan entre $8 y $20 porque, según Vásquez, lo que se pretende es que los niños tengan algo bonito, a costo accesible.Lo novedoso de las prendas de Tekielo es que sus estampados, principalmente los mamelucos, tienen frases como “Yo amo a mamá”, “Yo amo a papá”, “Soy una bebé”, entre otros. “Algunos de los mamelucos tienen frases, los padres de familia los adquieren, y así se va llegando a la psiquis del niño; con mensajes positivos se tendrán buenos seres en el futuro”, afirma Vásquez.Tekielo también confecciona camisetas estampadas para la familia. Esta línea, Arleth la tiene como inspiración, debido a que posee una especialización en Derecho de Familia y Procesal de Familia que le motiva a buscar en pequeños detalles la unidad y el bienestar familiar. “Es inculcar y fomentar de esa manera la unión familiar, se crea alegría, es un pequeño detalle que va sembrando amor”, agrega Arleth.La marca Tekielo se puede adquirir en la tienda Boladitos, que apoya las marcas de emprendedores salvadoreños ubicada en la calle antigua a Huizúcar, reparto Los Héroes, número 14 B, arriba del estadio Cuscatlán. También, pueden hacerse pedidos por medio de Facebook en Tekielo.Ropayaccesorios, con entrega es a domicilio gratuita, disponible actualmente solo para San Salvador, o llamar al 7230-4826 y escribir al correo [email protected]