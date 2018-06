¿Piropos en la calle? ¿Acoso sexual callejero? 4 cosas que puedes hacer si eres víctima de este tipo de violencia

Para muchas mujeres, una actividad tan común como salir a la calle o tomar el autobús puede convertirse en una experiencia desagradable, pues están expuestas al acoso callejero, a los piropos. Además, este tipo de violencia no es aislada, porque un piropo no deseado puede llegar a convertirse en violencia física o abuso sexual. A continuación te presentamos algunas acciones que puedes llevar a la práctica si eres víctima del acoso callejero.

1. Identifica a tu agresor

Aunque en este tipo de acoso es difícil identificarlo por nombre, no lo insultes, porque eso generará mayor vulnerabilidad. Según los expertos, lo mejor es volverse y decirle “me estás acosando y eso me molesta”, pero debe hacerse con seguridad y firmeza, tomando en cuenta que no estés en un lugar que te pueda poner en mayor riesgo.

2. No guardes silencio

Ninguna mujer debe soportar este tipo de intrusión en su espacio privado. Debes denunciar, pues el piropo vulnera tu derecho a la libre circulación y a la paz.

El acoso es un problema real, insistimos en visibilizar el acoso callejero que afecta a mujeres en espacios públicos como el transporte.#ExpulsemosElAcoso pic.twitter.com/W6HJh7Rrxu — AMS (@oficial_ams) 4 de junio de 2018

3. Busca ayuda

Si la misma persona te agrede una y otra vez, será fácil identificarla y podrás poner una denuncia. El Código Penal de El Salvador en el Artículo 165 establece: “El que realice conducta sexual indeseada por quien la recibe, que implique frases, tocamiento, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual y que no constituya por sí sola un delito más grave será sancionado con prisión de tres a cinco años”. Además, con tu denuncia ayudarás a disminuir este tipo de acoso, y al registrar a esa persona que agrede en el espacio público, lograrás sentar un antecedente para que esto no vuelva a ocurrir.

4. Comparte tu experiencia

Haz del conocimiento público el acoso callejero del que has sido víctima, en tu comunidad, trabajo y las redes sociales, pues de esta manera empoderarás a más mujeres para que rompan el silencio y se den a la tarea de denunciar este tipo de agresiones. La fanpage de Facebook denominada Acoso Callejero NO-El Salvador ofrece un espacio de expresión y encuentro para unir esfuerzos y erradicar el acoso sexual callejero en el país.



Imágenes: Pinterest