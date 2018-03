“Poco a poco. Este consejo me da paz”

Lee también

Desde ahí construyó un camino para que Raquel Arana se convirtiera también en una marca, misma que ahora firma carteras con telas ilustradas a mano y confeccionadas bajo altos estándares de calidad por artesanos salvadoreños. Junto a otros dos diseñadores, abrió Hecho en Casa, una tienda de diseño nacional ubicada en el centro comercial Galerías.La falta de empatía con el prójimo.Tengo que dejar de postergar hacer cosas para mi beneficio.Dios, mi familia y mis amigos, las carcajadas, la serenidad, la paciencia, la creatividad, el no tomárselo personal, el amor, la honestidad, la humildad, el cuestionamiento constante, las agallas, el perdón, la confianza.Colores, amigos al instante, abrazos, egoísmo, palmeras moviéndose por la brisa, horchata.Poco a poco. Siempre me da paz acordarme de ese consejo.Cuando cocinan las semillas de linaza y usan el agua como gelatina para el pelo.¡Uy, no me alcanza el espacio! Abrir más tiendas de diseño salvadoreño, incentivar más la cultura por el valor de lo hecho a mano, exportar mi producto a más países, ilustrar más, tener mi propio taller/estudio, aprender a bailar salsa y a tocar el violín.