Poderosos ingredientes de la naturaleza que deberás tener en cuenta

El laurel ha sido conocido como una planta medicinal desde la antigüedad. De hecho, los griegos creían que aumentaba la habilidad física de las personas. A pesar de que los beneficios del laurel para la salud son amplios, el más sorprendente te lo contamos hoy. ¿Padeces de juanetes? Encuentra en esta planta la solución, pues esta ayuda a combatir este problema de los pies. ¿Qué hacer? Tritura finamente cinco hojas de laurel e incorpóralas en 100 ml de alcohol al 96%. Deja reposar la mezcla durante una semana. Luego de eso, aplica directamente en la zona afectada, de preferencia después de remojar tus pies en agua tibia. Utiliza este remedio todas las noches y no olvides cubrir tus pies con calcetines para obtener mejores resultados.Sabías qué las almendras tienen muchísimas propiedades nutricionales para tu salud, por lo que son el snack ideal de media tarde. Te contamos: estas proporcionan proteínas, antioxidantes, gracias a su alto contenido en vitamina E; además, algunos estudios aseguran que ayudan a prevenir el cáncer de colon. También, por su alto contenido de fibra, te ayudan a una mayor sensación de saciedad y, a la vez, hacen más fácil el proceso de digestión. Si buscas controlar tu apetito, con un snack rápido, saludable y bajo en calorías, opta por ingerir 15 almendras, con las cuales estarás dando a tu cuerpo solamente 100 Kcal. Además, según The New England Journal of Medicine, consumir al menos 30 gramos de frutos secos diariamente ayuda a prevenir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.Un reciente estudio, avalado por el Instituto de Investigación de Alimento y Nutrición (FNRI) de Filipinas, asegura que comer dos o tres bananas al día es un excelente remedio para combatir la depresión, debido a su alto contenido de triptófano, aminoácido esencial a partir del cual se produce la serotonina, un neurotransmisor conocido como la hormona de la alegría. No está de más recordar que esta deliciosa fruta posee una excelente combinación de energía, minerales y vitaminas que la convierten en un alimento indispensable en cualquier dieta y es un complemento perfecto para personas con gran actividad física, como deportistas y niños.Además de poseer propiedades curativas de piel y cabello, el Aloe Vera es una excelente opción para adelgazar, pues tiene propiedades depurativas. Al combinarse con limón, añade propiedades desintoxicantes. Haz un licuado y bébelo cuando recién te levantes. Necesitarás una hoja mediana de sábila en trozos, sin espinas; una cucharada de miel; y el zumo de un limón. Licúa todos los ingredientes y cuélalos. Recuerda que este es un aliado para bajar de peso, pero una dieta saludable y una rutina de ejercicios asegurará mejores resultados.