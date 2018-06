¿Por colapsar? Aprende a decir “no” en el trabajo con este truco infalible que no podrás dejar de practicar 

¿Estás sobrecargada de trabajo, te dieron una asignación más y no supiste decir no? Uno de los errores más grandes que puedes cometer en el ámbito laboral es no saber decir no cuando lo que te solicitan excede tus capacidades personales. Tulio Magaña, consultor, investigador y conferencista, explica que hay situaciones laborales en las que es preciso aprender a decir no de manera asertiva; se trata de un “no” positivo. “Esto requiere de una importante habilidad personal e interpersonal. Consiste en establecer un vínculo comunicativo sin agredir a la otra persona, pero tampoco sin quedar sometida a su voluntad. Por lo tanto, puede comunicar sus pensamientos e intenciones y defender sus intereses de una manera”, indica Magaña.

El especialista expresa que cuando una persona logra desarrollar esta respuesta asertiva, refuerza su imagen positiva en el plano social, mejora la confianza en sus habilidades expresivas, obtiene una mayor satisfacción emocional y logra alcanzar las metas que se propone desde la comunicación. Agrega que las personas normalmente se mueven en tres estilos comunicativos: pasivo, agresivo y asertivo, este último es el deseable y propuesto, porque al ser asertiva serás capaz de expresar tus sentimientos, ideas y opiniones, haciéndolo de forma que aun defendiendo tus propios derechos respetes los derechos de los demás, bien porque conoces tus características y las utilizas conscientemente o porque lo has aprendido sin saberlo.