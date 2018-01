Ya sea que haya sido despedido o haya renunciado a su trabajo anterior, asegúrese de dar buenas razones ante la pregunta "¿Por qué dejaste el trabajo anterior?".

Algunas opciones son las siguientes: "No me sentía a gusto con el ambiente laboral o la cultura organizacional de la empresa", "Después de trabajar tantos años para esa empresa no encontraba más oportunidades de crecimiento profesional", "Las funciones que desempeñaba en mi posición anterior no llenaba mis expectativas profesionales" o "Tras trabajar por un buen tiempo en esa área, ahora me gustaría enfocarme en esta".

Sin embargo, compleménteles diciendo cómo aprendió de esa experiencia y lo importante que fue para su trayectoria.

