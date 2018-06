Por si estabas con el pendiente, el cantante puertorriqueño Lary Over ¡encontró a su papá de origen salvadoreño!

Luego de muchos años de búsqueda y tras pedir ayuda en un programa de televisión, el cantante puertorriqueño Lary Over, mejor conocido como “Wason”, encontró a su padre, un hombre de origen salvadoreño, pero no se llama Ramón Rodríguez como su mamá le dijo.

En la emisión especial por el Día del Padre de “Don Francisco te invita” se revelaron algunos detalles sobre la relación esporádica que la mamá del cantante tuvo con el salvadoreño y se presentaron los resultados de una prueba de ADN con la que se logró determinar quién era el papá de Over. Según los datos proporcionados en el programa, el salvadoreño Andrés Villatoro siempre buscó a su hijo pero no tenía información correcta, por eso no daba con él.

El encuentro sucedió en el mismo escenario en el que el cantante anunció que estaba buscando a su padre. En este video puedes ver cómo se vivió ese emotivo momento.

Lary Over no solo encontró a su padre, sino que conoció a sus hermanos y, como cosa increíble, su hermana es fan del cantante y esto propició el encuentro.