Preguntas clave en la entrevista de trabajo (I entrega)

La persona reclutadora está averiguando si estás contento con el empleo que tienes y por qué quieres cambiarte. No hables mal de tu trabajo, jefes y compañeros, si lo haces das a entender que esa práctica la seguirás implementando cuando formes parte de esa corporación. Una opción de respuesta puede ser “es un empleo que me brinda un excelente ambiente laboral pero busco oportunidades para continuar creciendo”.Indirectamente se te pregunta si tienes interés en esa entidad o solo quieres cambiar de ambiente por dinero. Antes de la entrevista averigua de qué se trata ese empleo, la empresa, sus cualidades y en la respuesta di lo que sabes: “Es una empresa que emerge y eso genera nuevas oportunidades de crecer laboralmente” o “tienen un excelente equipo de trabajo y prestigio”, puede ser un buen comienzo.Es una pregunta directa, ninguna entidad quiere invertir en aves de paso, poco comprometidas. Considera que si buscas cambiar de empleo, piensas permanecer ahí al menos dos o tres años y no olvides mencionarlo claramente, por ejemplo decir “depende de la evolución profesional que se vaya dando, no espero estar menos de tres años”.Esta es una pregunta relacionada con la escala de valores de la persona entrevistada. Las prioridades personales y laborales. Quiere averiguar si te interesa solo lo monetario o hay otras motivaciones. Una respuesta bien enfocada puede ser “mejorar profesionalmente en todos los aspectos”, también puedes mencionar “aumentar mi valor dentro de mi carrera profesional”.Buscan averiguar si eres cotizado en el mercado laboral, si no estás en otro proceso de selección, entonces no hay prisa en acelerar el proceso. Una respuesta acertada puede ser que tienes otras entrevistas en proceso, pero sin concretar nada.