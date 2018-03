Preguntas clave en la entrevista de trabajo (II entrega)

Lee también

Al dudar muchos pierden la batalla aquí, la credibilidad cae por los suelos y pasar a ser otro más en la media. Debes responder con tu propuesta de valor personal: “He logrado aumentar (productividad, rapidez, montos)”, “Se ha disminuido (gastos, procesos)”. Repasa y sé consciente de lo que has logrado en tus empleos.Nadie dirá que no sabe manejar el estrés pero es una respuesta poco real. Lo que tratan de averiguar es si eres capaz cuando la situación se pone difícil; “Analizo la situación para dar una respuesta eficiente”, puede resultar una buena respuesta.No te engañes, no respondas eso. Sustenta tu respuesta con argumentos convincentes, “En la medida de lo posible busco ser asertivo y las acepto si estas son de carácter constructivo, si son destructivas lo digo y trato de no enojarme”, puede ser una respuesta adecuada.Las empresas bien gestionadas buscan personas capaces, responsables, protagonistas. Para saber liderar, debes primero saber cumplir órdenes, así que puedes responder que (de ser cierto) puedes responder que tienes las habilidades necesarias por tu experiencia, actitud laboral, porque es tu reto profesional y personal ser una influencia positiva en el equipo.La persona que te entrevista te pregunta de forma llana por qué quieres trabajar con ellos. Si no sabes qué responder, darás la impresión que solo te interesa el dinero y que realmente estás poco comprometido. Para evitar esta impresión investiga sobre la empresa y prepara tu respuesta. Tampoco te pases queriendo dar la impresión que adoras a la empresa.