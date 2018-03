Propósitos 2017 para hacer en pareja

Distracciones a un lado.

Aprender a escucharse.

No despedirse o irse a la cama enojados.

Proyectos en común.

Borrón y cuenta nueva.

De seguro, ya tienes tu lista de propósitos a cumplir este 2017. ¿Ahorrar, bajar de peso, cuidar tu salud? Quizá en tu listado también se encuentre el dedicarle más tiempo y atención a tu relación. ¿Por qué no dedicar una lista entera de propósitos para trabajar en pareja y fortalecer la relación? Estas son cinco ideas que a lo mejor puedes poner en práctica con tu pareja:1.Ahora es más común ver a una pareja cenando en algún lado, pero cada uno está con su vista y sus manos en el celular. ¿Por qué no convivir más? Pueden empezar comprometiéndose a guardar el celular durante la comida o mientras estén en la mesa.2.El convivir diariamente con tu pareja puede hacer que no le prestes la debida atención a lo que tu pareja te dice. No importa lo que tu pareja te esté contando o diciendo, deja lo que estás haciendo y escúchalo con atención. ¡A toda persona le gusta sentirse escuchada!3.Para terminar una discusión es más fácil acostarse y esperar que el día siguiente sea mejor. Sin embargo, ¿por qué dejar asuntos pendientes? Si algo les molesta, háblenlo antes de ir a la cama y no se pierdan esos besos de buenas noches.4.Tener un proyecto en común a corto, largo o mediano plazo fomenta la unión en la relación, ya que van caminando hacia la misma dirección. Si aún no se encuentran en planes de matrimonio o de tener hijos, un viaje en vacaciones podría ser ideal para activar la complicidad.5.Aprovechen este tiempo de cambio y olviden los errores del pasado por completo. Aunque sirvieron para aprender, perdonen los errores del otro y olvídense de los reclamos para poder construir una relación más solida y libre de rencor.