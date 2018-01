¿Qué señales indican que debes cambiar de trabajo?

Lee también

Llega un momento en que el empleado deja de sentir el mismo entusiasmo que sentía en el pasado por su trabajo. A esta sensación comúnmente se le conoce como "ciclos laborales" y aunque no tienen un período determinado para aparecer, sí se presentan signos a los cuales se debe poner mucha atención por el bienestar tanto del empleado como de la empresa.De acuerdo con Jacqueline Alvarenga, gerente general de Consultores Organizacionales Especializados (CORESPE), las causas que obligan a los empleados a cambiar de trabajo se deben a un estancamiento laboral."Cuando un empleado siente que en la empresa donde trabaja ya no hay crecimiento para él y ya no encuentra la forma de evolucionar tanto en experiencia como en conocimiento, lleva a la persona a desmotivarse y no realizar su trabajo de la misma forma que lo hacía al inicio cuando empezaba a trabajar, porque su línea de trabajo va en forma horizontal y ya no hay picos que le impulsen porque todo se vuelve rutinario", explicó Alvarenga.De presentarse algunas de estas circunstancias, lo más recomendable es no tomar decisiones apresuradas y hablar directamente con el jefe para expresarle las inconformidades que el empleado pueda sentir. Esto debido a que en muchas ocasiones no se toma en cuenta el factor económico o la estabilidad que ofrece el presente trabajo, por lo que es necesario considerar estos factores antes de tomar una decisión que más adelante sea incorregible.Si después de analizar todos estos factores el trabajador ya no se siente compatible en su trabajo, lo mejor será considerar un cambio de aires, ya que la presión constante y el estrés pueden afectar no solo el desempeño laboral, sino la salud en general.