¿Que si no te ha tocado no es acoso? ¡Mentiras! 3 mitos sobre el acoso sexual en el trabajo

¡No! El acoso sexual dentro del trabajo no solo afecta a mujeres, no solo se reduce a acciones físicas y no se justifica con bromas. Estos son los tres mitos que se tienen sobre esta forma de hostigamiento en el ámbito laboral, según la psicóloga Margarita Weil.