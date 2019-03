¿Qué significan las velas de Jesús Nazareno en Izalco?

Este Miércoles de Ceniza y la Semana Santa, la Asociación Hermandad de Jesús Nazareno (HJN) de Izalco, Sonsonate, organiza aproximadamente desde seis meses atrás las actividades a realizarse en el tiempo de Cuaresma y la Semana Santa. “Es una preparación que conlleva tener listos los oferentes de vela, de jardines y de túnicas, entre otros; el pueblo se compromete hacia la imagen de Jesús Nazareno por favores recibidos”, comenta Mario Herrera Vanegas, miembro de la HJN. Y precisamente, las velas son las que preparan el camino para conmemorar la pasión de Jesucristo. La imagen de Jesús Nazareno se lleva a la vivienda de un feligrés oferente en horas de la tarde y la ornamentación del lugar es alusiva a una lectura bíblica o parábola. “Las túnicas de cada vela son las que, en años anteriores, el Señor ha estrenado en la Semana Mayor”, explica el miembro de la hermandad. La vela inicia aproximadamente a las 6 de la tarde y finaliza hasta la mañana del siguiente día; durante la noche y la madrugada pasa expuesto Jesús Nazareno para que sea visitado por la feligresía. A los visitantes les regalan atol chilate con dulce de plátano, papaya y ayote.

Miembros de la Asociación Hermandad de Jesús Nazareno preparan diversidad de dulces y atoles para repartirlos entre los socios y la feligresía. Foto: LPG.





Procesiones

La última vela en la casa de un oferente se realiza el Domingo de Ramos. Y como detalla Herrera Vanegas, “ese día se traslada cerca de la medianoche, de la casa del oferente hacia el templo la imagen, esperamos que las personas encargadas de la velación terminen el altar para que a las 5 de la mañana del Lunes Santo se abran las puertas del templo”. Si bien las velas han concluido en las viviendas, el Lunes Santo, la imagen está en velación en el templo Jesús Nazareno todo el día; y a las 11:30 p.m. se cierran los portones para dar paso a la preparación de la procesión del Martes Santo. Herrera Vanegas manifiesta que concluida la velación del Lunes Santo, empiezan a preparar el anda y como Hermandad de Jesús Nazareno realizan una ceremonia para poder vestir a la imagen y que esté lista para la procesión del Martes Santo, que es la primera procesión titular en la Semana Mayor. Este cortejo inicia su recorrido a las 8 a.m. y entra a la 1 p.m. a la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, “es la procesión de Jesús hacia el huerto, y queda expuesto en un altar de vela que representa el huerto de Getsemaní”, acota el miembro de la HJN. El Miércoles Santo la HJN realiza otras actividades para sus socios, iniciando con una misa, luego un desayuno para los socios y no socios en el templo de la hermandad; y después da paso al cambio de túnica de Jesús Nazareno que procesiona también el Miércoles Santo. La procesión de Los 12 Cristos el Jueves Santo se califica como la más solemne, la Asociación Hermandad de Jesús Nazareno y las 12 cofradías de las comunidades indígenas de Izalco organizan esta. Inicia a las 2 p.m. y termina a las 7 a.m. del Viernes Santo. Se pueden consultar los horarios de las velas en la fan page Hermandad de Jesús Nazareno de Izalco.



La procesión de Los 12 Cristos que se realiza el Jueves Santo, es una de las que registra mayor cantidad de feligreses. Foto: LPG.