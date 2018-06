¿Quieres salvar vidas? 7 condiciones para saber si eres apta para donar sangre

Hoy, 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, acción altruista que permite salvar muchas vidas. El día está dedicado a todos aquellos donantes que de manera desinteresada ayudan a preservar la vida. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el lema de este año es “Date a los demás. Dona sangre. Comparte vida”. Así que ¡aplausos para ti! si eres del grupo de mujeres que cada año se apuntan para donar.

El doctor Ernesto Figueroa explica que donar sangre trae consigo muchos beneficios, entre ellos: salva vidas, fortalece la médula ósea, mejora el flujo sanguíneo y equilibra los niveles de hierro en nuestro cuerpo; sin embargo, para las mujeres, hay siete aspectos que deben tomar en cuenta antes de donar sangre.

1. Las mujeres pueden donar sangre tres veces al año, esto debido a los depósitos de hierro que se ven mermados mensualmente a causa de la menstruación.

2. A escala mundial, las mujeres donan un 20 % más que los hombres.

3. Las mujeres que presenten anemia leve no pueden donar sangre, pero si plasma.

4. Si el peso corporal es menor a 50 kg, no se puede donar sangre.

5. En período de lactancia la mujer no puede donar sangre, debe esperar un tiempo mínimo de seis meses después del parto.

6. Después de la donación es recomendable abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, por lo menos durante seis horas.

7. La mujer puede donar sangre hasta los 70 años de edad.