Desde niña fue impulsada por su familia a participar en actividades escénicas y en 2014 se hizo parte del grupo de teatro La Zebra, donde comparte el escenario con otras dos actrices. La primera obra del colectivo “La canción de nuestros días”, narra la historia de tres hermanas durante el conflicto civil de El Salvador. El espectáculo ha sido presentado en comunidades al interior del país y se presentaron en enero en la sala de teatro del grupo Malayerba, en Ecuador.Me veo casada, viviendo en El Salvador pero viajando por el mundo. Me visualizo haciendo teatro y cine.Me tiré en sentido contrario una calle y me fui a topar justo con la policía. Aún está esa multa sin pagar.Comencé creyendo que el tiempo era una excusa para perderse en los segundos que se convierten en siglos y envejecer. Hoy me convierto en la eternidad del agradecimiento y el amor que se perpetúa en el recuerdo.Experimentar, atreverme a probar cosas nuevas desde mi realidad. Aprender de lo que estoy haciendo dentro de mi estudio y trabajo, de lo que vivo con las personas que me rodean y con ello decidir hacia dónde quiero ir.Creo que el teatro permite conocer realidades inimaginables y hablar de ellas. Gracias a esto y a la gente que me rodea puedo ser más sensible y entender que hay mucho por hacer, y es aquí donde puedo transformar vidas.En cualquier lugar. La felicidad se encuentra en los pequeños detalles, en tener un gesto honesto con otra persona, en tomar decisiones que te permitan crecer personalmente aunque sean difíciles, en amar y entregar tu vida a hacer lo que te mueve por dentro y con eso llenar otras vidas.Quisiera ser una corriente de viento. Sentir la libertad de volar, abrazar a quien sea, crecer o disminuir según las condiciones, pero siempre estar.